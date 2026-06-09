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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 9 juin
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**Air Canada AC.TO a déclaré qu'un ancien commandant de bord ayant piloté sans licence valide s'était vu infliger une amende de par Transports Canada et faisait l'objet d'une enquête criminelle.

**Les diffuseurs s'opposent au projet d'Ottawa visant à réduire les contributions des plateformes de streaming étrangères.

NATIONAL POST

** Une cérémonie d'inauguration du pont international Gordie Howe, d'une valeur de 6,4 milliards de dollars canadiens, qui relie Windsor et Détroit, est prévue pour la fin de la semaine, mais le pont ne sera pas ouvert à la circulation ce jour-là.

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