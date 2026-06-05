RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 5 juin

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Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié l'ensemble de ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Fonds de pension des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers' Pension Plan) pourrait bien réaliser une plus-value exceptionnelle pouvant atteindre 11 milliards de dollars grâce à un investissement initial d'environ 300 millions de dollars dans SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, alors que le fabricant de fusées et d'outils d'intelligence artificielle s'apprête à entrer en Bourse la semaine prochaine.

** Le gouvernement fédéral du Canada reporte l'adoption d'une loi qui apporterait des changements radicaux aux évaluations environnementales, à la suite d'une vive réaction de la part des groupes de défense du climat et de la nature.

** Le gouvernement du Manitoba, au Canada, a accepté de verser 129 millions de dollars pour régler un recours collectif historique visant la pratique de la province consistant à placer des enfants incarcérés dans des cellules d'isolement.

NATIONAL POST

** Les nouvelles prévisions économiques de l'organisme de surveillance budgétaire d'Ottawa indiquent que la Banque du Canada maintiendra son taux directeur inchangé jusqu'en 2026 avant de le relever progressivement pour atteindre 2,75 % d'ici la fin de l'année prochaine.