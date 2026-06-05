 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 5 juin
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié l'ensemble de ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Fonds de pension des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers' Pension Plan) pourrait bien réaliser une plus-value exceptionnelle pouvant atteindre 11 milliards de dollars grâce à un investissement initial d'environ 300 millions de dollars dans SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, alors que le fabricant de fusées et d'outils d'intelligence artificielle s'apprête à entrer en Bourse la semaine prochaine.

** Le gouvernement fédéral du Canada reporte l'adoption d'une loi qui apporterait des changements radicaux aux évaluations environnementales, à la suite d'une vive réaction de la part des groupes de défense du climat et de la nature.

** Le gouvernement du Manitoba, au Canada, a accepté de verser 129 millions de dollars pour régler un recours collectif historique visant la pratique de la province consistant à placer des enfants incarcérés dans des cellules d'isolement.

NATIONAL POST

** Les nouvelles prévisions économiques de l'organisme de surveillance budgétaire d'Ottawa indiquent que la Banque du Canada maintiendra son taux directeur inchangé jusqu'en 2026 avant de le relever progressivement pour atteindre 2,75 % d'ici la fin de l'année prochaine.

Valeurs associées

SPACEX
0,0000 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 261,02 +0,20%
ABIVAX
90,9 +8,28%
Pétrole Brent
94,24 -1,17%
SOITEC
150,4 -3,90%
2CRSI
51,45 -5,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank