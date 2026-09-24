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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 24 septembre
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 13:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Christian Weedbrook, directeur général de Xanadu Quantum Technologies XNDU.TO , une entreprise spécialisée dans le développement d’ordinateurs quantiques, a cédé près de 10% de sa participation dans la société pour un produit brut total de 32,8 millions de dollars.

** Bell Canada BCE.TO et Cohere Inc. déploient un nouveau modèle d’intelligence artificielle conçu pour faciliter les enquêtes en matière de cybersécurité. Ce modèle linguistique de grande envergure, développé sur mesure, a été construit à l’aide de la technologie de Cohere et entraîné à partir des données et de l’expertise de Bell Cyber.

** Le Régime de retraite des enseignants de l’Ontario a investi 50 millions de dollars dans la start-up juridique Harvey AI, dans le cadre d’une extension du financement annoncé plus tôt ce mois-ci par la société basée à San Francisco.

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