RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 12 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations tirées du journal canadien The Globe and Mail. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** La société immobilière Jesta Group prévoit de dépenser 500 millions de dollars canadiens (364,80 millions de dollars) pour acheter plus de 1 000 appartements neufs à Toronto et les transformer en logements locatifs.

** La société canadienne de conseil en informatique CGI

GIBa.TO a nommé Tim Hurlebaus au poste de président-directeur général et a annoncé que l'actuel directeur général, François Boulanger, prendrait sa retraite.

** La société américaine d'edtech Duolingo DUOL.O a fait pression sur le gouvernement canadien pour être agréée en tant que prestataire officiel de tests de langue pour les demandes d'immigration, mais ses efforts se sont finalement soldés par un échec.

(1 $ = 1,3706 dollar canadien)