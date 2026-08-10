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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 10 août
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 13:37
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Unifor devrait axer ses prochaines négociations avec General Motors Canada sur la question de la sécurité de l'emploi – en particulier, obtenir de l'entreprise la garantie qu'elle réinvestira dans l'usine d'assemblage CAMI d'Ingersoll, en Ontario, dans le contexte de la guerre tarifaire menée par le président américain Donald Trump.

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