RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 9 octobre

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques du New York Times. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un juge fédéral a temporairement prolongé son blocage de la mesure prise par le président américain Donald Trump visant à interdire l’accès à la Maison Blanche à CNN, MS NOW et Politico, et a déclaré qu’il déciderait d’ici la semaine prochaine s’il fallait prolonger cette mesure pour une durée plus longue.

- Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a déclaré que de nouvelles hausses des taux seraient probablement nécessaires pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % fixé par la Fed, mais il a ajouté qu’il existait une “flexibilité” quant au rythme de ces hausses et a laissé la porte ouverte à une pause lors de la prochaine réunion de la Fed en octobre.

- L’Organisation mondiale du commerce a indiqué qu’elle s’attendait à ce que le commerce mondial de marchandises progresse de 3,9 % cette année, soit près du double du taux qu’elle avait prévu en mars, les dépenses consacrées aux puces électroniques coûteuses et aux autres équipements nécessaires à la production d’intelligence artificielle stimulant le commerce transfrontalier.

- L’émetteur de cartes de crédit American Express AXP.N a annoncé que son salon Centurion Lounge à l’aéroport international Newark Liberty occuperait un espace de 30.000 pieds carrés répartis sur deux étages, au lieu des 18.000 pieds carrés initialement prévus par Amex.