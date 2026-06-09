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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 9 juin
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 08:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- OpenAI , le créateur de ChatGPT, a déposé en secret une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son concurrent Anthropic dans une offensive vers le marché boursier, alors que les investisseurs cherchent à tirer parti de l'essor de l'intelligence artificielle.

- Apple AAPL.O a lancé une refonte de Siri , longtemps reportée, pariant que cet assistant amélioré pourra l'aider à réduire l'écart avec ses rivaux des géants de la tech et les start-ups de la nouvelle génération dans la course cruciale à l'IA.

- Meta META.O dépose une requête en outrage au tribunal fédéral contre la société israélienne de logiciels espions NSO Group pour avoir violé une injonction permanente lui interdisant de cibler WhatsApp et ses utilisateurs.

- Un juge fédéral a déclaré illégale la taxe de 100.000 dollars imposée par le président américain Donald Trump sur les nouveaux visas H-1B destinés aux travailleurs étrangers hautement qualifiés et a ordonné son annulation.

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