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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 18 août
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 07:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Nvidia NVDA.O a annoncé lundi avoir accepté de dépenser jusqu’à 105 milliards de dollars pour soutenir l’un des plus grands centres de données au monde, actuellement en construction dans l’Ohio et qui sera loué à OpenAI.

- Le Canada se prépare à l’échéance des droits de douane américains fixée à minuit mardi, heure à laquelle un certain nombre de nouveaux droits de douane imposés par l’administration Trump entreront en vigueur, à moins que les négociateurs ne parviennent à un accord de dernière minute.

- Lundi, Paramount PSKY.O a demandé à un juge fédéral d’obliger les opposants à son acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O à prendre en charge les coûts du retard causé par leur action en justice visant à bloquer l’opération.

- Un juge fédéral du Maryland a empêché l'administration Trump de renoncer à son projet de déménagement du FBI de son siège social délabré à Washington vers de nouveaux locaux situés dans le comté de Prince George, dans le Maryland.

Fusions / Acquisitions

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PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
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