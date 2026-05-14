RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 14 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Selon une enquête du New York Times, des dizaines de paris risqués sur Polymarket, allant de la guerre avec l'Iran au marché des cryptomonnaies, ont défié toutes les prévisions.

- Le maire de New York, Zohran Mamdani, a exhorté le Département des services financiers de l'État de New York à bloquer le projet d'acquisition d'International Money Express par Western Union WU.N pour un montant de 500 millions de dollars IMXI.O .

- L'administration Trump va retenir 1,3 milliard de dollars de paiements fédéraux Medicaid destinés à la Californie, a annoncé mercredi le vice-président JD Vance.

- Mercredi, le Sénat a confirmé la nomination de Kevin Warsh au poste de prochain président de la Réserve fédérale.