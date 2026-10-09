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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 9 octobre
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 08:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

* Le site britannique de vente en ligne de mode ASOS

ASOS.L a déclaré qu’une faille de cybersécurité survenue en début de semaine avait exposé les informations personnelles de certains clients, notamment leurs noms et coordonnées, selon les résultats de son enquête préliminaire.

* Un ancien trader de Barclays BARC.L , dont la condamnation pour manipulation du Libor a été annulée, prévoit de poursuivre l'établissement bancaire.

The Guardian

* Le magasin Harvey Nichols de Birmingham va fermer ses portes en janvier, entraînant la suppression d’au moins 60 emplois, tandis que ses points de vente de Leeds et de Bristol seront convertis à la marque Flannels dans le cadre d’une réorganisation menée par le groupe Frasers de Mike Ashley

FRAS.L .

* Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a exhorté le ministre des Finances, John Healey, à adopter un budget susceptible de rassurer les marchés financiers après que les coûts d’emprunt à moyen terme du Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau depuis 19 ans.

The Telegraph

* EasyJet EZJ.L va supprimer des milliers de vols de son programme hivernal, alors que la compagnie low-cost est confrontée à la hausse des coûts du carburant.

* Carlsberg va fermer la brasserie historique Marston’s à Burton-upon-Trent, les consommateurs se détournant de la bière traditionnelle en fût.

Sky News

* Les dirigeants d’entreprises telles qu’Arup, Barclays, EY et Oxford Nanopore figurent parmi ceux qui devraient accompagner le ministre britannique des Affaires économiques, Jonathan Reynolds, lors d’un voyage de quatre jours en Inde.

* La plateforme de distribution britannique Komerz fait partie des soumissionnaires qui s'intéressent au groupe Majestic Wine.

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ASOS
466,000 GBX LSE +3,33%
BARCLAYS
426,750 GBX LSE -1,23%
EASYJET
681,600 GBX LSE +0,29%
FRASERS GRP
117,425 GBX LSE -75,13%
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