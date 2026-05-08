RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 8 mai

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

Flutter FLTRF.L , le groupe de jeux d'argent à l'origine de Paddy Power et Betfair, envisage de retirer complètement l' de la cote de la Bourse de Londres.

Centrica CNA.L , propriétaire de British Gas, a acquis la centrale électrique à cycle combiné au gaz de Severn, située dans le sud du Pays de Galles, pour 370 millions de livres sterling (501,98 millions de dollars) auprès de Calon Energy.

The Guardian

Meta META.O a engagé une action en justice contre l'Ofcom concernant le régime de redevances et d'amendes qu'il applique en vertu d'une législation historique sur la sécurité numérique.

BP BP.L prévoit de céder ses participations dans deux projets phares de capture et de stockage du carbone dans le nord-est de l'Angleterre.

The Telegraph

La plateforme américaine de marché prédictif Polymarket permet désormais aux utilisateurs de parier sur la question de savoir si une épidémie de hantavirus sur un bateau de croisière va dégénérer en pandémie.

Sky News

Un groupe de sociétés de rachat a commencé à s’intéresser à Network Plus, l’un des plus grands fournisseurs de services publics britanniques, alors que ses propriétaires canadiens envisagent une vente d’un milliard de livres sterling (1,36 milliard de dollars).

L'investisseur activiste Palliser Capital a accumulé une participation d'Autotrader AUTOA.L comprise entre 1 % et 2 %.

The Independent

Poundstretcher « n'aura probablement pas d'autre choix » que de se placer sous administration judiciaire si un plan de restructuration n'est pas approuvé, a déclaré la Haute Cour.

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