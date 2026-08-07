RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 7 août

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le nouveau directeur général de Diageo DGE.L , Dave Lewis, a dévoilé jeudi un plan de réduction des coûts d'un milliard de dollars , affirmant que le premier producteur mondial de spiritueux devait s'adapter à une période prolongée de faible croissance.

- Le groupe Peel de John Whittaker a proposé une offre de près de 583 millions de livres sterling (784,25 millions de dollars) pour acquérir Harworth Group HWG.L , une société spécialisée dans la réhabilitation foncière et immobilière, et la retirer de la cote.

The Guardian

- Apollo Global APO.N a convenu d’acheter EasyJet

EZJ.L dans le cadre d’une opération qui valorise la compagnie aérienne low-cost européenne à environ 5,70 milliards de livres sterling, ont annoncé jeudi les deux sociétés, alors que le concurrent Castlelake a renoncé à ses visées.

- Le gouvernement britannique et son autorité de la concurrence ont donné jeudi leur feu vert à l'acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount pour 110 milliards de dollars, après que David Ellison eut fourni des garanties, laissant les États américains, menés par la Californie, comme dernier obstacle majeur à la transaction.

The Telegraph

- Le géant britannique de la publicité WPP WPP.L a supprimé plus de 1 200 emplois afin d’accélérer son plan de redressement après des années de turbulences…

- Le président américain Donald Trump a retiré son accusation selon laquelle la BBC aurait causé un préjudice financier à ses entreprises, dans le cadre de son procès en diffamation de 10 milliards de dollars contre le diffuseur.

Sky News

- La marque de mode britannique Joseph a fait appel à des conseillers de la City pour l'aider à étudier une éventuelle cession de la marque, alors que celle-ci connaît un regain de popularité après avoir connu son apogée dans les années 1990.

The Independent

- Le fabricant néerlandais de vélos Accell a annoncé avoir entamé une procédure d'insolvabilité, car il n'est pas en mesure de faire face à ses obligations financières dans un contexte de ralentissement prolongé du secteur européen du vélo.

(1 $ = 0,7434 livre sterling)