RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 23 octobre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* Le London Stock Exchange Group LSEG.L rachète Octus, un fournisseur d'informations sur la dette , pour 3,54 milliards de dollars.

* Simon Roberts, directeur général de Sainsbury’s SBRY.L , a exhorté le ministre des Finances John Healey à éviter les mesures budgétaires qui augmentent les coûts salariaux, avertissant qu’une hausse des impôts pourrait exercer une pression à la hausse sur les prix des denrées alimentaires.

The Guardian

* Le groupe britannique de supermarchés Waitrose a ouvert son premier nouveau supermarché depuis huit ans dans le nord de Londres, dans le cadre d’un plan d’investissement de 1 milliard de livres sterling (1,34 milliard de dollars).

* Un juge fédéral a ordonné au président américain Donald Trump de coopérer à la procédure de communication de pièces prévue dans le cadre de son procès en diffamation de 10 milliards de dollars contre la BBC.

The Telegraph

* Barclays BARC.L a annoncé la suppression d’environ 5 000 emplois, qui seront remplacés par des technologies telles que l’intelligence artificielle afin de réduire les coûts fixes et d’améliorer la rentabilité.

* La compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic a déclaré qu’elle allait poursuivre l'installation du service Internet par satellite Starlink d’Elon Musk, malgré les critiques formulées à l’encontre de ce service par son fondateur, Richard Branson.

Sky News

* QuantrolOx, une spin-off d’Oxford spécialisée dans l’informatique quantique, a levé 10 millions de livres sterling (13,39 millions de dollars) lors d’un tour de table mené par IW Capital.

* Les clubs de football anglais risquent de devoir s'acquitter d'une cotisation annuelle d'environ 20 millions de livres sterling , selon les propositions de l'Independent Football Regulator visant à imposer une taxe aux clubs professionnels afin de financer la nouvelle instance de contrôle de ce sport.

(1 $ = 0,7466 livre)