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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 22 juillet
information fournie par Reuters 22/07/2026 à 04:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le gouvernement du Premier ministre britannique Andy Burnham a été informé par Rolls-Royce RR.L qu’il devait prendre une décision « dès que possible » concernant un soutien financier destiné à faciliter son retour sur le marché des moteurs d’avions de ligne à fuselage étroit, faute de quoi l’entreprise se tournerait « vers d’autres horizons » pour les fabriquer.

- Le prestataire de services britannique OCS Group International va racheter son concurrent coté en Bourse, Mitie MTO.L , pour 3,1 milliards de livres sterling (soit 4,15 milliards de dollars), créant ainsi une société de gestion des installations bien placée pour tirer parti de la demande en plein essor de services d’infrastructure basés sur l’IA.

The Guardian

- Airbus AIR.PA a annoncé qu’il allait tester des ailes repliables pour la prochaine génération de ses avions les plus vendus, alors que le constructeur aéronautique s’empresse de définir la forme des futurs avions commerciaux d’ici la fin de la décennie.

- Novo Nordisk NOVOb.CO , fabricant de l’Ozempic, a déclaré qu’il poursuit son concurrent Eli Lilly LLY.N en justice pour des publicités « fausses et substantiellement trompeuses » concernant ses traitements concurrents destinés à la perte de poids et au diabète.

The Telegraph

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham devrait annoncer une ponction d’un milliard de livres sterling sur Amazon AMZN.O et Asos ASOS.L afin de financer un allègement fiscal en faveur des pubs.

- Les principaux créanciers de Thames Water ont déclaré qu’ils travaillaient à un accord de sauvetage nettement amélioré, qui pourrait inclure une « action d’or » pour le gouvernement, afin d’éviter que la compagnie des eaux ne soit nationalisée par le nouveau Premier ministre britannique.

Sky News

- Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a été approché pour rejoindre un consortium actuellement en pourparlers en vue d’acquérir une participation dans le Liverpool Football Club.

- La banque britannique Metro Bank MTRO.L étudie actuellement une fusion de 2 milliards de livres sterling avec son concurrent Aldermore, qui a été mis en vente par la société sud-africaine FirstRand FSRJ.J à la suite du scandale des ventes abusives de crédits automobiles.

The Independent

- La société britannique Ocado OCDO.L a annoncé qu’elle allait construire un grand entrepôt robotisé pour un distributeur européen en pleine expansion dont elle n’a pas révélé le nom, ce qui devrait donner un coup de pouce à son activité de solutions technologiques, actuellement en difficulté.

($1 = 0,7474 livre sterling)

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

AIRBUS
204,500 EUR Euronext Paris -1,82%
AMAZON.COM
233,6600 USD NASDAQ -4,57%
ASOS
340,000 GBX LSE -2,02%
ELI LILLY & CO
1 185,540 USD NYSE +1,94%
METRO BK RG 144A
174,300 GBX LSE -1,64%
MITIE GROUP
209,300 GBX LSE -0,05%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
OCADO GROUP
183,450 GBX LSE -6,16%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 366,800 GBX LSE -1,81%
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