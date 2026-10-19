RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 19 octobre

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* La société de technologie appliquée au football Rezzil a levé 10 millions de dollars auprès d’investisseurs , parmi lesquels figurent Jobe Bellingham, de Sunderland, et Phil Kenyon, entraîneur de putting de golf.

* Le gouverneur de la Banque d'Angleterre , Andrew Bailey, a déclaré craindre que le public ne soit « induit en erreur » quant à l'identité du responsable en cas de mauvaise gestion des transactions financières par des agents d'IA, et a appelé les régulateurs à mieux prendre en compte ces préoccupations.

The Guardian

* Les conseillers municipaux du Grand Manchester vont enquêter sur un prêt de 55 millions de livres sterling (73,32 millions de dollars) accordé au propriétaire d’Abu Dhabi du Manchester City, dans le cadre d’un examen portant sur un fonds destiné à des projets de logement mis en place alors qu’Andy Burnham, le Premier ministre britannique, était maire.

* Andy Burnham prévoit d’infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100 livres sterling aux passagers qui écoutent de la musique à plein volume dans les transports en commun.

The Telegraph

* Microsoft MSFT.O s’est retiré d’un accord concernant un centre de données dans l’Essex, portant un coup dur aux projets de la société britannique Nscale visant une introduction en bourse de plusieurs milliards de dollars.

* Le ministre britannique des Finances, John Healey, étudie actuellement des projets visant à imposer l'impôt sur le revenu lors de la transmission d'entreprises familiales à la génération suivante.

The Independent

* Le directeur d’eBay EBAY.O UK a déclaré que les réformes de la TVA proposées par le ministre britannique des Finances John Healey concernant les places de marché en ligne pourraient porter injustement préjudice aux petites entreprises britanniques et a appelé à la mise en place de mesures de protection pour ces dernières.

(1 dollar = 0,7501 livre sterling)