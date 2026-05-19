RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 19 mai

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times - Le conseiller en vote Institutional Shareholder Services a fait part de ses inquiétudes concernant la décision de Shawbrook SHAW.L d'augmenter de 9,3 % le salaire du directeur général de l'établissement de crédit cette année, le portant à 1,12 million de livres (1,50 million de dollars). - Les liquidateurs du groupe Evergrande EGRNF.PK , le géant immobilier chinois en faillite, réclament 57 milliards de yuans (8,39 milliards de dollars) de dommages-intérêts à PwC, l'accusant de négligence dans son travail d'audit, il a été dit lundi à un tribunal de Hong Kong.

The Guardian - Les dirigeants du Lloyds Banking Group LLOY.L envisagent de supprimer la marque Halifax en tant qu'entité autonome, dans le cadre d'une refonte en profondeur qui pourrait entraîner la disparition de l'établissement de crédit des rues commerçantes britanniques.

- La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, prévoit d'annuler cette semaine une hausse de la taxe sur les carburants lorsqu'elle dévoilera un ensemble de mesures visant à réduire le coût de la vie.

The Telegraph - La Grande-Bretagne a présenté lundi des modifications aux règles qui obligent les banques à isoler leurs activités de détail, affirmant que cela créerait un « régime plus agile et proportionné », même si elle s'est abstenue de procéder à une refonte majeure. - Un jury américain a donné tort lundi à Elon Musk dans son procès contre OpenAI, estimant que la société d'intelligence artificielle n'était pas responsable envers l'homme le plus riche du monde pour s'être prétendument écartée de sa mission initiale au service de l'humanité.

Sky News

- La société australienne de services financiers internationaux Macquarie MQG.AX s'apprête à faire appel à l'un des quatre grands cabinets d'audit pour l'aider à démêler son exposition à Market Financial Solutions (MFS), la banque hypothécaire qui s'est effondrée plus tôt cette année. - La société nordique de conseil financier Soderberg & Partners, soutenue par KKR KKR.N , figure parmi les candidats en lice pour racheter la division de planification financière du groupe de gestion d'actifs Schroders SDR.L .

The Independent - La Grande-Bretagne a envoyé une délégation d'hommes d'affaires aux États-Unis afin de renforcer le commerce transatlantique dans un contexte de turbulences politiques internes et de préjudices économiques liés au conflit avec l'Iran.

(1 $ = 0,7455 livres)

(1 $ = 6,7960 yuans renminbi)