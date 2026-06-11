RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 11 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- La décision controversée du maire de Londres, Sadiq Khan, de bloquer l'accord de Palantir PLTR.O avec la police métropolitaine entraînera la perte de centaines d'emplois de première ligne, comme l'ont révélé des documents présentés à l'Assemblée de Londres.

- Les plateformes de réseaux sociaux, dont X, seront contraintes de supprimer les publications incitant au désordre en « période de crise », a déclaré la ministre britannique de la Technologie, Liz Kendall.

The Guardian

- Frasers Group FRAS.L , le distributeur contrôlé par le milliardaire britannique Mike Ashley, a lancé une offre publique d’achat de 2 milliards d’euros (2,31 milliards de dollars) sur la marque de mode allemande en difficulté Hugo Boss BOSSn.DE>.

The Telegraph

- Le ministre britannique de l'Énergie, Ed Miliband, résiste aux pressions exercées par le Premier ministre Keir Starmer pour qu'il réduise les dépenses de son ministère, alors que le Cabinet est en désaccord sur le financement de la défense.

Sky News

- L'autorité britannique de contrôle des comptes s'apprête à lancer une enquête sur les cabinets d'expertise comptable qui ont supervisé les comptes d'entités liées à Market Financial Solutions (MFS).