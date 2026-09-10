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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 10 septembre
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 06:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Le coût de l'extension de l'aéroport d'Heathrow pourrait remettre en cause le modèle économique des compagnies aériennes low-cost si celles-ci étaient contraintes d'en assumer la facture, ont déclaré des dirigeants de ces compagnies à des députés britanniques.

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré que l'augmentation des dépenses de défense ne devait pas être financée par des coupes dans les prestations sociales, rejetant ainsi les propositions visant à réduire les aides au logement pour financer les dépenses militaires.

The Guardian

- Le directeur de NATS, l'organisme britannique chargé du contrôle aérien, Martin Rolfe , dispose d'une semaine pour rendre compte des causes d'une défaillance technique qui a cloué au sol des milliers de vols.

- Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan JPM.N , a averti le chancelier britannique John Healey que l’augmentation des impôts sur les banques pourrait compromettre les investissements et l’emploi en Grande-Bretagne, à l’approche du budget du gouvernement prévu en octobre.

The Telegraph

- Les maires et élus locaux anglais devraient se voir accorder le pouvoir d’imposer des taxes de séjour illimitées sur les nuitées, et les recettes issues de cette taxe serviront à renflouer les finances des collectivités locales.

Sky News

- IG Group IGG.L , la plateforme de trading en ligne cotée à Londres, procède à une vague de licenciements touchant des centaines d’emplois, quelques semaines seulement après avoir annoncé un accord de 1,3 milliard de dollars pour racheter un important opérateur américain de marchés prédictifs.

The Independent

- La police britannique a ouvert une enquête pénale suite à des allégations selon lesquelles Reform UK aurait enfreint les règles relatives aux dons aux partis politiques en acceptant des financements étrangers illégaux.

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