Résumé de COMMENT-US : L'EUR/USD progresse alors que le dollar affiche une évolution mitigée dans un contexte de repli du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - Mardi, le dollar a connu une évolution mitigée face à ses principales devises, le recul des valeurs technologiques américaines à l'approche de la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation (IPC) et de l'entrée en bourse de SpaceX vendredi ayant pesé à la fois sur les cours des matières premières et sur les devises sensibles au risque.

L'IPC annualisé devrait s'être accéléré à 4,2% en mai, ce qui pourrait poser un défi au nouveau président de la Fed, considéré comme accommodant. Ce sentiment d'aversion au risquea également précédé la hausse des taux attendue de la Banque centrale européenne jeudi. Le pétrole a également baissé après que le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré que le trafic maritime dans le golfe et les exportations via le détroit d'Ormuz étaient en hausse malgré l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Cela intervient alors même que les stocks des grandes économies s'approchent de leurs plus bas niveaux depuis au moins 2003, sur fond de tensions au Moyen-Orient.

Le président Donald Trump a déclaré que l’Iran avait abattu un hélicoptère Apache américain qui patrouillait dans le détroit d’Ormuz pendant la nuit et a promis une riposte.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit « profondément alarmé » par la nouvelle escalade au Moyen-Orient.

La Grande-Bretagne, le Canada, la France et la Norvège ont imposé des sanctions coordonnées contre les réseaux de violence israéliens en Cisjordanie. Les pressions liées à la Chine comprennent la possibilité de restrictions plus strictes imposées par Taïwan sur les exportations de puces d'IA, de nouvelles règles en matière d'investissements à l' qui touchent les banques étrangères, et les allégations américaines selon lesquelles des entreprises technologiques chinoises aideraient l'armée.

L'indice du dollar reste sous pression après avoir échoué à franchir la barre des 100 la semaine dernière, bien que les inversions de risque suggèrent un potentiel de hausse si la volatilité augmente.

L' USD/JPY se maintient fermement au-dessus de 160 avec une légère tendance haussière vers le pic de 160,72, bien que les signaux de surachat et les risques d'intervention suggèrent que les gains pourraient être limités et irréguliers.

L' AUD/USD a reculé dans un contexte de baisse des cours des métaux et de flux d'aversion au risque, conservant une tendance baissière alors que les indicateurs techniques indiquent une dynamique à la baisse.

L' EUR/USD a rebondi depuis sa bande de Bollinger inférieure, près de 1,1530, alors que les actions américaines réduisaient leurs pertes, mais une configuration baissière de type « tête-épaules » à plus long terme maintient les risques de baisse au centre de l'attention malgré un soutien du RSI à court terme.

Le GBP/USD a conservé une légère tendance haussière près de 1,3390, soutenu par les flux croisés et la baisse du pétrole, mais les gains restent limités par les tensions au Moyen-Orient et des perspectives de politique monétaire américaine plus fermes à l'approche de l'IPC.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé de 1 à 3 points de base alors que la courbe s'est pentifiée. L'écart entre les rendements à 2 et 10 ans s'est légèrement creusé à +40,1 pb.

Le S&P 500 a reculé de 0,59%, pénalisé par la chute des valeurs technologiques.

Le WTI a chuté de 3,3%.

L'or a chuté de 1,5% et l'argent de 4,0%, tandis que le cuivre est resté pratiquement inchangé.

À l'approche de la clôture: EUR/USD +0,13%, USD/JPY +0,11%, GBP/USD +0,39%, AUD/USD -0,21%, DXY -0,13%, EUR/JPY +0,23%, GBP/JPY +0,47%, AUD/JPY -0,12%.

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