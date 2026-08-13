RÉSUMÉ-Autostore signe un accord d'approvisionnement avec Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Autostore Holdings Ltd. AUTO.OL :
* AUTOSTORE A CONCLU UN ACCORD STRATÉGIQUE D'APPROVISIONNEMENT AVEC AMAZON.COM SERVICES
* CET ACCORD ÉTABLIT UN CADRE POUR LA FOURNITURE DES PRODUITS ET SOLUTIONS D'AUTOSTORE À AMAZON À L'ÉCHELLE MONDIALE
* L'ACCORD NE COMPORTE AUCUN ENGAGEMENT D'ACHAT À CE STADE
Texte source pour Workspace: nWkr2zk40x
Autres informations sur l'entreprise: AUTO.OL
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