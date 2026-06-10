RÉSUMÉ 2-Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté comme prévu en mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour tout au long de l'article)

* Le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix de l'essence, alimentant la flambée de l'inflation

* L'inflation dépasse la croissance des salaires, mettant les ménages sous pression et pesant sur la croissance économique

* Les économistes estiment que la Fed devrait maintenir ses taux inchangés malgré les anticipations du marché en faveur d'une hausse

par Lucia Mutikani

L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en mai, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le prix de l'essence et d'autres produits énergétiques, ce qui donne davantage d'arguments à la Réserve fédérale pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés jusqu'en 2027. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,2% sur les 12 mois jusqu'en mai, soit la plus forte hausse depuis avril 2023, a indiqué mercredi le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail. L'IPC avait progressé de 3,8% en glissement annuel en avril. Les prix ont augmenté de 0,5% en glissement mensuel après avoir grimpé de 0,6% en avril.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 4,2% de l'IPC en glissement annuel et de 0,5% en glissement mensuel.

Ce troisième mois consécutif de forte hausse de l'IPC met en évidence la pression croissante qui pèse sur les ménages, les données suggérant que de plus en plus de consommateurs puisent dans leurs économies pour financer leurs dépenses. L'inflation a dépassé la croissance des salaires pour le deuxième mois consécutif, ce qui pourrait peser sur la croissance économique globale.

La flambée du coût de la vie constitue un handicap politique pour le président Donald Trump et son Parti républicain, qui cherchent à conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat en novembre. Trump a remporté l'élection présidentielle de 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l'inflation, mais a vu sa cote de popularité s'effondrer alors que la frustration monte face à sa gestion de l'économie. Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC de base a augmenté de 2,9% en glissement annuel en mai, après une hausse de 2,8% en avril. L'IPC de base a progressé de 0,2% en glissement mensuel, après une hausse de 0,4% en avril.

La banque centrale américaine suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelle pour son objectif d'inflation de 2%. Tous les indicateurs d'inflation se situent bien au-dessus de l'objectif de la Fed.

Le prix moyen national de l'essence a augmenté de 8,8% en mai pour atteindre 4,60 dollars le gallon, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie. À un moment donné, les prix de l'essence avaient bondi de plus de 50% depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran fin février. Les prix ont reculé ces dernières semaines dans le contexte d'un cessez-le-feu, ce qui laisse certains économistes prudemment optimistes quant au fait que le mois de mai pourrait marquer le pic de l'IPC. Ce rapport fait suite à l'annonce, la semaine dernière, d'un troisième mois consécutif de croissance de l'emploi supérieure aux prévisions en mai. Le taux de chômage est resté à 4,3% pour le troisième mois consécutif. Bien que les marchés financiers aient commencé à anticiper une hausse des taux, les économistes continuent de penser que la barre reste haute pour que la banque centrale resserre sa politique monétaire.