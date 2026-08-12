RÉSUMÉ 2-Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté comme prévu en juillet

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* Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un rebond de 0,1% de l’IPC et une hausse de 0,2% de l’IPC sous-jacent en juillet

* Selon le CME FedWatch, les marchés estimaient à environ 46% la probabilité d’une hausse des taux en septembre avant la publication du rapport

* La Fed disposera tout de même des rapports sur l'IPC et l'emploi du mois d'août avant sa réunion des 15 et 16 septembre

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont légèrement augmenté en juillet, ce qui pourrait affaiblir les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

L'indicedes prix à la consommation a légèrement progressé de 0,1% le mois dernier, après avoir reculé de 0,4% en juin – sa première baisse en six ans –, a indiqué mercredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Sur les douze mois clos en juillet, l'IPC a progressé de 3,4%, après une hausse de 3,5% en juin. Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC a gagné 0,2% le mois dernier , après être resté inchangé en juin. L'IPC dit « de base » a augmenté de 2,5% sur les douze mois clos en juillet, après avoir grimpé de 2,6% en juin.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un rebond de 0,1% de l'IPC et sur une hausse de 0,2% de l'inflation sous-jacente sur le mois.

La banque centrale américaine se base sur les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour définir son objectif d’inflation de 2%. La publication de l’IPC fait suite à l’annonce, la semaine dernière, de pertes d’emplois inattendues le mois dernier. Avant la publication de l’IPC, les marchés financiers estimaient à environ 46% la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre, selon l’outil FedWatch du CME.

Les décideurs disposeront tout de même des rapports sur l’IPC et l’emploi du mois d’août avant cette réunion. Les économistes s’attendent à ce que le rythme de hausse des prix à la consommation s’accélère en août, reflétant la récente hausse des cours du pétrole. La croissance de l’emploi devrait également rebondir à mesure que les distorsions saisonnières s’estompent. Le mois dernier, la Fed a maintenu son taux directeur au jour le jour , dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

La position des États-Unis en tant qu’exportateur net de pétrole et la réduction des stocks pétroliers avaient amorti l’impact sur l’économie du choc des prix du pétrole déclenché par le conflit au Moyen-Orient, mais certains économistes ont estimé que cette situation ne pourrait pas durer indéfiniment. Ils ont également ajouté que les États-Unis et d’autres pays devraient, à un moment donné, reconstituer leurs stocks pétroliers, ce qui maintiendrait les prix du pétrole à un niveau élevé. Le président Donald Trump a accusé l’Iran d’être des « négociateurs sournois » dans une interview publiée lundi soir et a décrit certaines de ses options actuelles dans ce conflit: « se contenter de laisser faire » et laisser Téhéran s’effondrer économiquement, ou frapper le pays « très, très fort ».

Si les chiffres d’inflation plus modérés du mois de juillet pourraient tempérer davantage les anticipations de hausse des taux, ils ne seraient probablement d’aucun réconfort pour les consommateurs, les salaires ne suivant pas la hausse des prix.

Le coût élevé de la vie a détérioré l’opinion que de nombreux Américains ont de Trump et pourrait peser sur les chances du Parti républicain lors des élections de mi-mandat de novembre, qui détermineront le contrôle du Congrès américain pour les deux prochaines années. Trump a remporté l’élection présidentielle de 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l’inflation.