RÉSUMÉ 2-La Fed maintient ses taux inchangés dans l'attente de "l'accumulation de plus d'informations"

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(Mises à jour suite à la publication de la déclaration de politique monétaire)

* La Fed maintient son taux directeur dans une fourchette de 3,75% à 4,00%

* Les investisseurs avaient déjà intégré dans leurs anticipations la probabilité d’une pause dans le cycle de hausse des taux

* Les données à venir devraient montrer que les pressions sur les prix sont généralisées et persistantes

* Cook et Hammack ont exprimé leur désaccord, se prononçant en faveur d’une hausse d’un quart de point de pourcentage

* La décision de politique monétaire a été annoncée moins d'une semaine avant les élections de mi-mandat aux États-Unis

par Howard Schneider

La Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés mercredi, comme prévu, choisissant de reporter toute modification des coûts d’emprunt jusqu’après les élections de mi-mandat américaines de la semaine prochaine et d’attendre davantage de données sur l’évolution de l’inflation.

À l’issue d’un vote à 10 voix contre 2, la banque centrale américaine a déclaré qu’elle maintiendrait son taux directeur dans la fourchette actuelle de 3,75% à 4,00%, tout en reconnaissant que l’inflation "reste élevée", en revoyant à la hausse son évaluation de l’économie et en laissant entendre que de nouvelles hausses de taux pourraient intervenir en fonction de l’évolution de l’inflation.

"La collecte d’informations supplémentaires aidera le Comité à déterminer l’orientation de la politique monétaire appropriée pour garantir un retour en temps opportun de l’inflation vers l’objectif de 2% fixé par le Comité", a déclaré le Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de fixer les taux, dans son dernier communiqué de politique monétaire. "Le Comité assurera la stabilité des prix."

Lisa Cook, gouverneure de la Fed actuellement visée par le président Donald Trump en vue de sa destitution de la banque centrale, a exprimé son désaccord en faveur d’une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage, tout comme Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, une voix résolument "hawkish" qui s’était également opposée à la décision en juillet pour la même raison.

La dernière déclaration de politique monétaire de la Fed marque un changement notable par rapport à la réunion des 15 et 16 septembre , avec une allusion au type d’indications prospectives que le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré vouloir éviter.

L’évaluation de l’économie par la Fed a été revue à la hausse, passant d’une expansion "solide" lors de la réunion de septembre à une expansion "forte", tandis que les investissements étaient toujours considérés comme robustes et que la création d’emplois suivait le rythme de la croissance de la population active.

Craintes d’une généralisation de l’inflation

Le résultat de la réunion de cette semaine était largement attendu après que de hauts responsables de la Fed ont indiqué qu’ils ne voyaient pas l’urgence de relever à nouveau les taux après la hausse d’un quart de point de pourcentage approuvée le mois dernier, malgré la publication entre-temps de données sur l'inflation plus élevées que prévu, et des inquiétudes quant à la généralisation des pressions sur les prix dans l’ensemble de l’économie.

Les coûts de l’énergie restent élevés, notamment pour le gazole, qui est un intrant essentiel pour le transport maritime, l’agriculture et d’autres secteurs. L’inflation et le coût de la vie en général ont été au cœur des campagnes électorales qui détermineront si le Parti républicain de Trump conservera le contrôle des deux chambres du Congrès le 3 novembre, ou si les démocrates accèderont à des postes de direction et obtiendront des pouvoirs de contrôle plus importants, y compris sur la Fed.

Kevin Warsh tiendra une conférence de presse à 14h30 (heure de la côte Est) (soit 18h30 GMT), afin de présenter en détail la décision de politique monétaire et les perspectives économiques.

Les investisseurs s’attendent à ce que de nouvelles hausses des taux soient nécessaires, à partir de décembre et jusqu’en 2027, afin de ramener l’inflation, qui se situe actuellement à environ un point de pourcentage au-dessus de l’objectif de la Fed et n’a guère évolué ces derniers mois.

La banque centrale américaine n’a pas atteint son objectif d’inflation depuis cinq ans et demi, ce qui inquiète certains responsables qui craignent que les entreprises et les ménages ne s’habituent à des hausses de prix plus rapides et ne s’y préparent d’une manière qui rendra l’inflation plus difficile à contrôler.