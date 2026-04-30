RÉSUMÉ 2-La croissance américaine s'accélère au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec des informations tout au long de l'article) par Lucia Mutikani

La croissance économique américaine s'est accélérée au premier trimestre grâce à une reprise des dépenses publiques après un arrêt des activités gouvernementales paralysant, mais cette hausse est probablement temporaire, car la guerre avec l'Iran fait grimper les prix de l'essence et pèse sur le budget des ménages. Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 2,0 % au dernier trimestre, a indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique du département du Commerce dans son estimation préliminaire du PIB.

Au cours du trimestre d'octobre à décembre, la croissance économique a ralenti pour s'établir à 0,5 %, la contraction des dépenses du gouvernement fédéral ayant fait perdre 1,16 point de pourcentage, la plus forte baisse depuis le premier trimestre de 1994. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une croissance du PIB de 2,3 % en rythme annualisé. Les estimations allaient d'un rythme de contraction de 0,2 % à un taux de croissance de 3,9 %. Une grande partie de la croissance provenait d'un redressement partiel des dépenses publiques.

L'essor des dépenses dans l'intelligence artificielle et la construction de centres de données sous-tendant cette technologie ont continué à soutenir les dépenses des entreprises en équipements. Mais la croissance des dépenses de consommation, principal moteur de l'économie, a encore ralenti. Elle perdait déjà de son élan avant même que la guerre avec l'Iran ne fasse grimper le prix moyen de l'essence aux États-Unis au-dessus de 4 dollars le gallon. Les Américains sont de plus en plus frustrés par la hausse du coût de la vie, la plupart d'entre eux désapprouvant la gestion économique du président Donald Trump, ce qui constitue un risque politique pour le Parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès en novembre. Le rythme de croissance de l'économie devrait conforter les anticipations des marchés financiers selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra ses taux d'intérêt inchangés, peut-être jusqu'en 2027, tant qu'il n'y aura pas de détérioration du marché du travail. Mercredi, la banque centrale américaine a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, soulignant les inquiétudes croissantes concernant l'inflation. La croissance de l'emploi s'est élevée en moyenne à 68.000 emplois par mois au premier trimestre, contre une hausse mensuelle de 20.000 au cours de la même période l'année dernière. Le marché du travail a considérablement ralenti par rapport à 2023 et 2024, certains économistes imputant cette situation aux politiques commerciales et d'immigration de Trump, qui, selon eux, ont réduit la demande de main-d'œuvre et l'offre de travailleurs.

La faiblesse du marché du travail a freiné la croissance des salaires. Les droits de douane ont fait augmenter les prix de certains biens, même si leur répercussion sur les chiffres officiels de l'inflation a été relativement modérée. Les économistes ont indiqué que les consommateurs avaient puisé dans leurs économies ou avaient réduit leur épargne pour maintenir leur niveau de dépenses, une situation qui, selon eux, ne pouvait pas durer indéfiniment. Le taux d'épargne s'élevait à 4,0 % en février. Une inflation plus élevée pourrait , selon les économistes, compenser en partie l'effet stimulant attendu des réductions d'impôts. L'effet positif des remboursements d'impôts plus importants devrait s'estomper rapidement, ce qui, selon eux, entraînerait une baisse des dépenses cette année.

Les économistes s'attendent à ce que la guerre au Moyen-Orient pèse sur la croissance économique à partir du deuxième trimestre.