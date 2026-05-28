RÉSUMÉ 2-L'indice phare de l'inflation aux États-Unis enregistre sa plus forte hausse annuelle depuis trois ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Comprend des informations détaillées sur les biens durables, les données du marché du travail et les commentaires des analystes tout au long de l'article)

* L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles a augmenté de 3,8 % en glissement annuel en avril

* L'inflation PCE sous-jacente progresse de 3,3 % en glissement annuel, contre l'objectif de 2 % de la Fed

* Les dépenses de consommation progressent de 0,5 %

* Le revenu disponible des ménages, corrigé de l'inflation, recule de 0,5 %

par Lucia Mutikani

L'inflation américaine a augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en avril, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran, ce qui a conforté les économistes dans leur opinion selon laquelle la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à une bonne partie de l'année prochaine. La forte pression sur les prix érode le revenu des ménages et menace de freiner les dépenses de consommation et la croissance économique cette année. Le revenu disponible des ménages, corrigé de l'inflation, a baissé pour le troisième mois consécutif en avril, le taux d'épargne atteignant son plus bas niveau depuis quatre ans, selon d'autres données publiées jeudi par le département du Commerce. Compte tenu de la flambée du coût de la vie, les consommateurs américains sont de plus en plus frustrés par la gestion de l'économie par le président Donald Trump. Un sondage Reuters/Ipsos réalisé la semaine dernière a montré que la cote de popularité présidentielle de Trump était tombée à son plus bas niveau depuis son retour à la Maison Blanche début 2025, affectée par une baisse du soutien parmi les républicains. Trump a remporté l'élection présidentielle de 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l'inflation. La hausse du prix de l'essence et d'autres produits pourrait compromettre les chances de son parti, le Parti républicain, de conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat en novembre. Trump a déclaré mercredi qu'il ne s'inquiétait pas des répercussions politiques d'un conflit prolongé avec l'Iran.

"La situation de l’inflation devient de plus en plus inconfortable pour la Fed", a déclaré Olu Sonola, responsable de l’économie américaine chez Fitch Ratings. "Les pressions sur les prix devraient persister au cours des prochains mois, et bien que la Fed ne puisse pas remédier à un choc d’offre, elle ne peut ignorer celui qui alimente l’inflation sous-jacente." L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a bondi de 3,8 % sur les 12 mois jusqu'en avril, soit la plus forte hausse depuis mai 2023, a indiqué le Bureau d'analyse économique du département du Commerce. L'inflation PCE a progressé de 3,5 % en glissement annuel en mars, un chiffre non révisé. La hausse du mois dernier était conforme aux prévisions des économistes. L'indice a progressé de 0,4 % en glissement mensuel en avril, après avoir bondi de 0,7 % en mars.

Le conflit au Moyen-Orient a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, faisant grimper les prix de l'énergie , tout en mettant à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement mondiales et en provoquant des pénuries d'une large gamme de produits, notamment d'engrais, d'aluminium et de biens de consommation.

Le prix moyen national de l'essence à la pompe a augmenté de 12,3 % en avril, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les prix de l'essence ont augmenté de plus de 50 % depuis le début de la guerre fin février. Les consommateurs paient également des prix plus élevés pour d'autres biens et services. L'inflation était déjà élevée avant la guerre, en grande partie à cause des droits de douane généralisés imposés par Trump, et la répercussion de ces droits de douane se poursuit. Les prix des biens ont augmenté de 0,7 % le mois dernier, le coût de l'essence et d'autres produits énergétiques ayant grimpé de 5,5 %.

Les prix des denrées alimentaires ont rebondi de 0,5 %. Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 3,3 % en glissement annuel en avril, enregistrant la plus forte hausse annuelle de l'inflation PCE dite "de base" depuis novembre 2023 et dépassant la hausse de 3,2 % observée en mars. L'inflation PCE sous-jacente a progressé de 0,2 % en avril sur une base mensuelle, après une hausse de 0,3 % en mars. La Fed suit les mesures de l'inflation PCE pour atteindre son objectif de 2 %. Les marchés financiers s'attendent à ce que la banque centrale américaine maintienne son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % jusqu'en 2027. Le compte-rendu de la réunion de la Fed des 28 et 29 avril, publié la semaine dernière, a montré qu'un nombre croissant de décideurs politiques sont ouverts à la possibilité qu'ils puissent devoir relever les taux.

Les actions à Wall Street ont progressé suite à des informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran auraient conclu un accord de principe visant à prolonger leur cessez-le-feu, sous réserve de l'approbation de Trump. Le dollar a reculé face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

L'INFLATION ÉRODE LE POUVOIR D'ACHAT

Les prix des biens de loisirs et des véhicules ont augmenté de 1,6 % en avril, tandis que ceux des vêtements et des chaussures ont progressé de 0,4 %. En revanche, les prix des meubles et des équipements ménagers durables ont baissé pour le deuxième mois consécutif. Les prix des services ont augmenté de 0,3 % en avril, pour le troisième mois d’affilée. Le coût du logement et des services publics a augmenté de 0,6 %, tandis que les prix des services de transport ont grimpé de 0,4 %. Les prix des services de restauration et de l’hébergement ont augmenté de 0,5 %. La flambée des prix gonfle le montant en dollars des dépenses. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique, ont augmenté de 0,5 % le mois dernier après avoir progressé de 1,0 % en mars. L'essence et les autres produits énergétiques ont dominé les dépenses.

La hausse des prix de l'essence ne détourne pas encore les dépenses d'autres catégories, une augmentation des dépenses consacrées aux services de loisirs ayant été signalée en avril. Les consommateurs ont également augmenté leurs dépenses dans les restaurants et les bars. Les remboursements d'impôts substantiels ont constitué un filet de sécurité pour les consommateurs, en particulier les ménages à faibles revenus.

Les consommateurs puisent également dans leurs économies, le taux d'épargne ayant chuté à 2,6 % le mois dernier, son plus bas niveau depuis juin 2022. Il était de 3,2 % en mars.

Les revenus sont restés inchangés, les salaires n'ayant augmenté que de 0,2 %. Le faible nombre de licenciements continue de soutenir le marché du travail. Après ajustement pour tenir compte de l'inflation, le revenu disponible des ménages a baissé de 0,5 %, prolongeant une baisse qui a commencé en février.

Le revenu disponible réel a baissé de 1,1 % en glissement annuel, soit la plus forte baisse annuelle depuis novembre 2022.

"Les baisses constantes du revenu personnel disponible réel constituent un frein majeur à la croissance future des dépenses de consommation et un signal d'alerte potentiel pour l'expansion économique si les gains importants de patrimoine des ménages venaient à s'évaporer de manière inattendue," a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets.

Les économistes s’attendent à ce que les consommateurs souhaitent commencer à reconstituer leur épargne, en particulier face à l’incertitude engendrée par la guerre. Corrigées de l’inflation, les dépenses de consommation ont légèrement augmenté de 0,1 % en avril, après une hausse de 0,3 % en mars. Le gouvernement a revu à la baisse jeudi le rythme de croissance des dépenses de consommation au premier trimestre, le ramenant à 1,4 % contre le taux annualisé de 1,6 % précédemment annoncé. La croissance globale du produit intérieur brut a été ramenée à 1,6 %, contre le rythme de 2,0 % estimé le mois dernier. L'activité économique est tirée par les investissements liés à l'intelligence artificielle et par les dépenses des ménages à revenus élevés qui ont bénéficié de la hausse des cours boursiers. Un rapport distinct du Bureau du recensement a montré que les commandes de biens d'équipement hors défense, à l'exclusion de l'aéronautique, un indicateur étroitement surveillé des dépenses des entreprises, ont reculé de 1,1 % en avril, bien que cette baisse fasse suite à des hausses exceptionnelles en mars et février.

"L'expansion continue de reposer sur les consommateurs aisés, les investissements liés à l'IA et l'appréciation des prix des actifs", a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon. "Ces piliers masquent une base économique de plus en plus inégale."