RÉSUMÉ 2-Baisse de l'emploi non agricole aux États-Unis en juillet ; le taux de chômage recule à 4,1 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le rapport)

* Les économistes interrogés par Reuters prévoient une hausse de 80 000 emplois en juillet

* La Fed a maintenu la semaine dernière son taux directeur dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %

* Le rapport sur l'inflation de la semaine prochaine pourrait redéfinir le débat sur les taux à court terme

par Lucia Mutikani

Contre toute attente, l'économie américaine a perdu des emplois en juillet et les chiffres de l'emploi non agricole du mois précédent ont été fortement révisés à la baisse, ce qui pourrait remettre en question la possibilité d'une augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

Les emplois non agricoles ont diminué de 23 000 le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 20 000 en juin, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail dans son rapport sur l'emploi très suivi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 80.000 emplois, après une progression de 57.000 en juin, selon les chiffres précédemment publiés. Les estimations allaient de 10.000 à 140.000 emplois créés.

Les chiffres de l’emploi ont toutefois tendance à être plus faibles en juillet. Les économistes considèrent que le marché du travail se trouve dans une phase de "recrutement lent, licenciements lents". L’économie semble avoir résisté au conflit au Moyen-Orient, qui en est désormais à son sixième mois, la croissance de la demande intérieure ayant atteint au deuxième trimestre son rythme le plus rapide depuis plus de trois ans.

Le taux de chômage est passé de 4,2 % en juin à 4,1 %, tandis que le taux d’activité a encore reculé.

Avant la publication de ce rapport, les marchés financiers anticipaient une hausse des taux d’intérêt par la Fed en septembre. La semaine dernière, la banque centrale américaine a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Trois membres du comité de politique monétaire de la Fed ont exprimé leur désaccord, préférant une hausse d’un quart de point de pourcentage.

Les données sur l’inflation qui seront publiées la semaine prochaine pourraient raviver le débat sur les perspectives de politique monétaire à court terme.