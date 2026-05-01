RÉSUMÉ 1-Selon les décideurs politiques, la Fed devrait renoncer à ses intentions de baisse des taux en raison du choc pétrolier

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* Kashkari estime que des hausses de taux pourraient s'avérer nécessaires en cas de fermeture prolongée du détroit d'Ormuz

* Hammack estime que l'orientation accommodante n'est plus appropriée

* Le prix moyen de l'essence aux États-Unis grimpe à environ 4,39 dollars le gallon

par Howard Schneider et Michael S. Derby

Les responsables de la Réserve fédérale qui se sont opposés à la déclaration de politique monétaire de cette semaine ont déclaré que le choc pétrolier qui se profile, lié à la guerre soutenue par les États-Unis contre l'Iran , signifie que la banque centrale américaine devrait clairement indiquer qu'elle ne peut plus pencher en faveur de baisses de taux d'intérêt, compte tenu de l'incertitude croissante quant à l'évolution de l'inflation et de l'économie. Lors de son vote le plus divisé depuis 1992, la Fed a maintenu cette semaine son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, mais a conservé une formulation indiquant que sa prochaine décision serait probablement une baisse, conformément au processus entamé il y a environ 18 mois visant à ramener les coûts d'emprunt élevés utilisés pour lutter contre l'inflation vers une position plus “neutre”.

Mais l'inflation reste bien au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed et continue d'augmenter, les risques liés à l'issue de la guerre étant si aigus que les décideurs politiques sont moins certains que les taux puissent baisser par rapport à leur niveau actuel. Certains d'entre eux craignent même qu'il faille en réalité les relever. « Les pressions inflationnistes restent généralisées, et la hausse des prix du pétrole constitue une source supplémentaire de pression inflationniste », a déclaré la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, qui, à l'instar de deux autres collègues de la banque centrale, s'est prononcée en faveur du maintien des taux, mais a exprimé son désaccord en raison de la “tendance à l'assouplissement” dans la déclaration de politique monétaire.

« Je considère que ce “biais d'assouplissement” n'est plus approprié compte tenu des perspectives », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu’il estimait qu’une fermeture prolongée du détroit d’Ormuz et tout nouveau dommage causé aux infrastructures énergétiques du Moyen-Orient pourraient provoquer un choc des prix suffisamment important pour que la Fed ait besoin “potentiellement d’une série” de hausses de taux afin de contenir les anticipations d’inflation.

« Avec une fermeture prolongée du détroit d’Ormuz et d’éventuels dommages supplémentaires aux infrastructures énergétiques et de matières premières au Moyen-Orient… la “vague de chocs sur les prix” pourrait être bien plus importante que ce qui est actuellement prévu », a déclaré Neel Kashkari dans un communiqué distinct publié alors que le voile sur les communications de la Fed en matière de politique monétaire était levé après la fin de la réunion de cette semaine.

« Nous devrions probablement mettre en œuvre une réponse politique forte... Des hausses du taux des fonds fédéraux, “potentiellement une série de hausses”, pourraient se justifier même au risque d'un nouvel affaiblissement du marché du travail. »

La déclaration de politique monétaire, approuvée cette semaine par 8 voix contre 4, a repris les termes existants pour indiquer que la “tendance à l'assouplissement” jugée inappropriée par trois membres votants de la Fed, avec lesquels les autres membres non votants du comité de politique monétaire de la banque centrale sont probablement d'accord. La quatrième voix dissidente était en faveur d'une baisse des taux.

LES INDICATEURS DE MARCHÉ DES ATTENTES D'INFLATION FUTURES AUGMENTENT La fermeture du détroit d’Ormuz, voie maritime vitale pour l’approvisionnement énergétique mondial, et les menaces pesant sur les infrastructures ont propulsé le prix mondial du pétrole bien au-dessus de 100 dollars le baril depuis plusieurs semaines, atteignant 126 dollars cette semaine contre 70 dollars au début du conflit il y a deux mois.

Le prix moyen de l'essence aux États-Unis a bondi de près de 10 cents du jour au lendemain pour atteindre environ 4,39 dollars le gallon, selon l'association d'automobilistes AAA, contre environ 3 dollars fin février.

Omair Sharif, président d'Inflation Insights, a déclaré que même s'il était encore “trop tôt”, la Fed, avant sa prochaine réunion en juin, pourrait voir un indice des prix à la consommation pour mai dépassant les 4%, faisant écho à la flambée de l'inflation qui a suivi la pandémie de COVID-19 et l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Kevin Warsh , qui devrait être confirmé par le Sénat dans les semaines à venir pour remplacer le président de la Fed Jerome Powell à la tête de la banque centrale, pourrait “être confronté non seulement à une inflation énergétique galopante qui menace de se répercuter sur l'ensemble de l'économie, mais aussi à une probable hausse des anticipations d'inflation”, a écrit Sharif vendredi. “C'est un contexte difficile pour plaider en faveur de baisses de taux”, que le président Donald Trump a déclaré attendre de Warsh.

Bien que les responsables de la Fed affirment considérer les anticipations d’inflation comme actuellement stables, un élément clé dans la gestion des perspectives d’inflation futures, des enquêtes auprès des ménages ont montré que leurs anticipations d’inflation à court terme ont fortement augmenté depuis le début de la guerre, tandis que leurs perspectives concernant le rythme de hausse des prix à plus long terme ont progressé de manière plus modérée.

Les indicateurs basés sur les marchés, quant à eux, ont commencé à remonter.

Le taux d’inflation implicite des rendements des titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) à 10 ans est le plus élevé depuis 2023 et a grimpé d’environ 25 points de base depuis le début de la guerre, et le taux des TIPS à 5 ans a également augmenté d’environ la même marge. Ce que l'on appelle le taux à terme 5 ans/5 ans, qui mesure l'inflation attendue dans cinq ans pour les cinq années suivantes, a augmenté d'environ 20 points de base depuis fin février et se situe près de son plus haut niveau depuis le début de l'année.

Lors de sa conférence de presse d'après-réunion mercredi, Powell a déclaré que la dynamique de l'inflation liée à la guerre était suffisamment fluctuante pour que le “centre” de réflexion des responsables de la Fed s'oriente vers la suppression de la tendance à l'assouplissement de la déclaration, au profit d'un langage plus neutre ouvrant la voie à une hausse des taux, un changement qui, selon lui, pourrait intervenir, en fonction des événements, dès la réunion de politique monétaire des 16 et 17 juin.

Dans sa déclaration de vendredi, Kashkari a souligné un autre problème potentiel lié au langage “accommodant”. Selon son analyse, même dans un “scénario favorable”, où le détroit d'Ormuz s'ouvrirait relativement rapidement pour permettre la reprise des flux de pétrole et d'autres matières premières mondiales, l'inflation sous-jacente aux États-Unis resterait à 3% pour l'année – bien au-dessus de l'objectif de la banque centrale et suffisamment élevée, selon lui, pour maintenir le taux directeur inchangé pendant ce qui serait probablement une période prolongée.