RÉSUMÉ 1-On prévoit pour mai une croissance de l'emploi aux États-Unis plus lente, mais régulière

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* Les prévisions tablent sur une hausse de 85 000 emplois non agricoles en mai

* Le taux de chômage devrait rester à 4,3 % pour le troisième mois consécutif

* Le rapport sur l'emploi devrait montrer que le marché du travail reste dans une phase de “recrutement et licenciements lents”

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait s'être modérée en mai après deux mois consécutifs de forte progression, mais le rythme devrait rester compatible avec des conditions stables sur le marché du travail.

Les économistes s'attendaient à ce que le rapport sur l'emploi du ministère du Travail, très suivi, publié vendredi, confirme que le conflit au Moyen-Orient, qui a alimenté l'inflation par une flambée des prix du pétrole, n'avait pas encore eu d'impact significatif sur le marché de l'emploi.

Les mesures de relance budgétaire, sous forme de remboursements d'impôts et de droits de douane, ont soutenu les bénéfices des entreprises et leur ont permis d'éviter des licenciements à grande échelle, ont-ils déclaré.

Les entreprises se sont montrées prudentes quant à l'augmentation des embauches face à l'incertitude, d'abord due aux droits de douane généralisés imposés l'année dernière par le président Donald Trump, puis à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran. Le faible nombre de licenciements stabilise le marché du travail, le maintenant dans ce que les économistes ont qualifié d'équilibre “embauche lente, licenciement lent”, ce qui donne à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir les taux d'intérêt inchangés tout en surveillant les répercussions de la guerre sur l'inflation.

“Je suis un peu surpris que la situation ait tenu aussi longtemps, mais plusieurs facteurs entrent en jeu: les droits de douane et les remboursements d’impôts. Ces deux éléments, du moins jusqu’à présent, ont suffi à compenser la hausse des prix de l’essence et des carburants”, a déclaré Brian Bethune, professeur d’économie au Boston College.

“Les remboursements de droits de douane, qui s’élèvent probablement à 150 à 200 milliards de dollars, soutiennent les bénéfices des entreprises, qui ne sont donc pas vraiment soumises à une pression intense. Le contexte reste positif, même s'il n’est pas exceptionnel.”

Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 85 000 le mois dernier, après une hausse de 115 000 en avril, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Les estimations concernant la croissance de l'emploi variaient entre 50 000 et 125 000. Les effectifs avaient bondi de 185 000 en mars. La hausse attendue pour mai serait supérieure à la moyenne mensuelle de 76 000 enregistrée jusqu'à présent cette année.

Les économistes ont estimé que la marge de révision des chiffres de l'emploi précédents était limitée après que le Bureau of Labor Statistics, qui compile le rapport sur l'emploi, a mis à jour le modèle “naissances-décès” qu'il utilise pour estimer le nombre d'emplois créés ou perdus en raison de l'ouverture ou de la fermeture d'entreprises au cours d'un mois donné.

Ils ont estimé que l'économie devait créer entre zéro et 50 000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Ce que l'on appelle le “taux d'équilibre” a baissé en raison d'une répression de l'immigration qui a réduit la population active, limitant ainsi la hausse du taux de chômage.

Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,3 % pour le troisième mois consécutif, bien que certains économistes s’attendent à ce qu’il atteigne 4,4 %, ce qui ne remettrait pas en cause le scénario d’un marché du travail stable. La population active a diminué d’environ 500 000 personnes depuis février, et un rebond était possible, ce qui ferait grimper le taux de chômage.

Les marchés financiers s'attendent à ce que la banque centrale américaine maintienne son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % jusqu'à l'année prochaine. En février, la Cour suprême des États-Unis a invalidé les droits de douane et certaines entreprises ont demandé des remboursements. Les bénéfices des entreprises ont augmenté de 40,4 milliards de dollars au premier trimestre et sont en hausse depuis le deuxième trimestre de 2025.

INCERTITUDE LIÉE AU CHOC PÉTROLIER Le conflit au Moyen-Orient, qui en est désormais à son quatrième mois, a fait grimper les prix de l'essence de plus de 40 %. L'inflation a augmenté en avril à son rythme le plus rapide depuis trois ans , a indiqué le gouvernement la semaine dernière.

Compte tenu de l'incertitude liée au choc pétrolier, les embauches sont marginales, et la faible vague de licenciements, historiquement basse, explique en grande partie la croissance de l'emploi. Le rapport “Beige Book” de la Fed publié mercredi a noté que “les embauches sont restées sélectives et se sont principalement concentrées sur des postes critiques ou le remplacement de départs naturels” en mai.

“La stabilité va persister, mais nous ne parions pas sur un rebond vigoureux”, a déclaré Stephen Douglass, économiste en chef chez NISA Investment Advisors. “Le risque penche vers une hausse progressive du taux de chômage au cours des 12 prochains mois environ, et cela suffira à inciter la Fed à procéder à quelques baisses supplémentaires une fois que la crise sera définitivement résolue.” Le ralentissement prévu de la croissance de l'emploi le mois dernier refléterait la fin de l'effet favorable des conditions météorologiques d'avril. Une grève de 4 000 membres du syndicat des étudiants diplômés de Harvard devait également freiner la création d'emplois. Des pertes d'emplois dans le secteur des transports étaient probables après que le gouvernement fédéral eut restreint les permis de conduire commerciaux aux non-citoyens américains, les économistes tablant sur environ 10 000 pertes par mois.

Une nouvelle baisse de l'emploi au sein du gouvernement fédéral est attendue. La Maison Blanche a lancé l'année dernière une campagne sans précédent visant à réduire les effectifs fédéraux dans le cadre de sa volonté de réformer l'administration. Mais certaines agences ont récemment fait pression pour rétablir leurs effectifs.

Les économistes étaient divisés quant à la rapidité avec laquelle la faillite de Spirit Airlines se refléterait dans les données sur l'emploi. Le secteur de la santé devait continuer à soutenir l'emploi dans un contexte de vieillissement de la population. Des hausses étaient attendues dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie, en partie liées aux embauches anticipées pour les tournois de la Coupe du monde de football.

Les économistes de JPMorgan ont noté que la récente accélération de la croissance de l'emploi se concentrait dans les secteurs comptant le plus grand nombre de non-citoyens et estimaient qu'elle pourrait se maintenir.

“Bien que les contrôles en matière d’immigration restent stricts, ils ne font plus autant la une ces derniers temps, et les immigrants menacés d’expulsion pourraient se concentrer davantage sur la recherche d’un emploi compte tenu de leurs économies limitées”, ont-ils écrit dans une note.