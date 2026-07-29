RÉSUMÉ 1-La reprise des valeurs bancaires européennes se poursuit alors que la Deutsche Bank et UBS annoncent une forte hausse de leurs bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* UBS, Deutsche Bank et Standard Chartered sont les dernières banques à avoir dépassé les prévisions pour le deuxième trimestre

* La banque d'investissement soutient la croissance, mais reste en deçà des géants de Wall Street

* Les banques européennes ont vu leurs actions s'envoler depuis 2024, malgré un contexte économique morose

par Tom Sims, Ariane Luthi et Tommy Reggiori Wilkes

La Deutsche Bank

DBKGn.DE et UBS UBSG.S ont une nouvelle fois dépassé les prévisions avec leurs résultats du deuxième trimestre publiés mercredi, portés par une forte hausse de l'activité de trading et un solide secteur de la banque de détail, alors que les établissements bancaires européens poursuivent leur reprise entamée il y a plus de deux ans. Au cours d’une journée riche en résultats bancaires, Standard Chartered STAN.L a également publié des chiffres supérieurs aux prévisions et a relevé son objectif de résultat annuel grâce à la forte hausse de ses revenus dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de la banque internationale. Les banques européennes ont connu un redressement remarquable au cours des deux dernières années et demie, après plus d’une décennie marquée par des taux d’intérêt au plus bas et des inquiétudes concernant la dette souveraine de la zone euro, qui avaient pesé sur le sentiment des investisseurs à l’égard de leurs actions. Le secteur figure désormais parmi les plus performants d’Europe, l’indice STOXX Europe Banks .SX7P ayant atteint son plus haut niveau depuis fin 2007 et enregistré une hausse de 143 % depuis début 2024, les taux plus élevés stimulant les revenus d’intérêts et la demande de crédits s’amplifiant malgré la faiblesse persistante de l’économie régionale. La plus grande banque allemande a annoncé une hausse de 10 % de son bénéfice au deuxième trimestre, déjouant les prévisions qui tablaient sur une baisse, la bonne santé de la division mondiale de banque d’investissement de la Deutsche ayant compensé une augmentation des dépenses. Certains de ses concurrents ont enregistré des gains plus importants grâce à un boom des activités de trading dans le sillage de la guerre en Iran et à des introductions en bourse spectaculaires. Néanmoins, les résultats publiés mercredi s’inscrivent dans la continuité d’un retour quasi ininterrompu à la rentabilité trimestrielle ces dernières années, le directeur général Christian Sewing ayant stabilisé l’une des plus grandes banques du monde. La croissance du chiffre d’affaires au deuxième trimestre de la division « revenus fixes et devises » de la Deutsche a même surpassé celle de ses rivaux de Wall Street. Les analystes de JPMorgan ont qualifié ces résultats de « solides sur toute la ligne », et l’action a progressé de 2 %. UBS a enregistré une hausse de 17 % de son bénéfice au deuxième trimestre , dépassant également les attentes, et a annoncé son intention de racheter des actions pour un montant de 3 milliards de dollars d’ici le milieu de l’année prochaine.

La plus grande banque suisse, qui attend des précisions sur les nouvelles règles en matière de fonds propres susceptibles de façonner son avenir, a déclaré que, dans un contexte de croissance solide et généralisée, sa division de négoce avait enregistré un chiffre d’affaires record au deuxième trimestre.

« Bien que l’année ne soit pas encore terminée, nous sommes sur le point d’atteindre le même niveau de rentabilité qu’UBS affichait avant l’acquisition », a déclaré le directeur général Sergio Ermotti, faisant référence au rachat d’urgence par UBS, en 2023, de son rival local Credit Suisse.

DES ATTENTES ÉLEVÉES, DES VALORISATIONS ENCORE FAIBLES

Dans certains cas, les investisseurs ne se contentent pas des chiffres clés.

La banque britannique Barclays BARC.L a annoncé mardi une hausse de 17 % de son bénéfice au premier semestre, un résultat supérieur aux attentes, mais son action a chuté, les analystes estimant que la performance de son pôle actions était inférieure aux attentes du marché tandis que les coûts s'avéraient plus élevés que prévu. La banque française BNP Paribas BNPP.PA a également dépassé les prévisions la semaine dernière avec une hausse de 33 % de son bénéfice au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

Les banques de détail axées sur le marché national, telles que la britannique NatWest NWG.L , l’italienne Intesa Sanpaolo

ISP.MI et l’espagnole CaixaBank CABK.MC , ont également vu leurs actions se redresser de manière spectaculaire. Malgré cette remontée soutenue, les banques européennes ne valent qu’une fraction de leurs rivales de Wall Street. JPMorgan approche une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, tandis que les banques européennes les plus valorisées aujourd’hui sont HSBC HSBA.L et Santander SAN.MC , dont la valeur s’élève respectivement à 266 milliards de livres sterling (353 milliards de dollars) et 180 milliards d’euros (205 milliards de dollars). Les banques européennes restent valorisées bien en deçà des banques américaines, si l’on se base sur le ratio cours/valeur comptable — un indicateur couramment utilisé pour évaluer les banques.

Les établissements de crédit de la région sont également freinés par la réglementation et la résistance politique à la consolidation transfrontalière, selon les analystes. Alors que certains responsables de banques centrales estiment que de telles opérations sont nécessaires pour que les banques européennes puissent être compétitives à l’échelle mondiale, la tentative d’UniCredit CRDI.MI de racheter Commerzbank

CBKGn.DE , qui dure depuis près de deux ans, illustre bien la difficulté de la tâche.

La croissance modérée de l’économie de la zone euro et sa vulnérabilité aux répercussions du conflit au Moyen-Orient restent des sources de préoccupation pour les établissements de crédit européens, même si l’on n’observe pour l’instant que peu de signes d’augmentation des créances douteuses ou des provisions. Marina Zavolock, stratège en chef pour les actions européennes chez Morgan Stanley, a déclaré qu’une inflation plus élevée, alimentée par la hausse des prix de l’énergie, pourrait profiter aux banques européennes grâce à des taux d’intérêt plus élevés. L’attrait pour les investisseurs tient également en partie au niveau de départ faible à partir duquel les banques européennes se sont redressées. Les analystes de Lombard Odier ont indiqué dans une note publiée ce mois-ci que, bien que les banques européennes tirent moins parti de l’activité des marchés des capitaux que leurs concurrentes américaines, les perspectives restaient favorables dans un contexte économique stable et avec des taux qui remontent.

« Nous pensons que l’amélioration des rendements sur capitaux propres n’est pas encore reflétée dans les valorisations des banques européennes », ont-ils déclaré.

(1 dollar = 0,8779 euro)

(1 dollar = 0,7527 livre)