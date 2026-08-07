RÉSUMÉ 1-La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait s'être accélérée en juillet ; le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,2%

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* Les emplois non agricoles devraient augmenter de 80.000 en juillet

* Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,2%

* Le rapport sur l'emploi devrait mettre en évidence la résilience du marché du travail

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait s'être accélérée en juillet, confirmant la résilience du marché du travail et permettant à la Réserve fédérale de continuer à se concentrer sur l'inflation.

Le rapport sur l'emploi du ministère du Travail, très attendu vendredi, devrait également montrer que le taux de chômage est resté inchangé à 4,2% le mois dernier, même si le taux d'activité devrait avoir rebondi après avoir atteint en juin son plus bas niveau depuis plus de cinq ans.

Selon les économistes, bien que la création d’emplois ait ralenti après une forte performance au printemps, le marché du travail est resté stable, les employeurs n’étant ni enclins à accélérer les embauches ni à procéder à des licenciements massifs. Le marché du travail et l’économie dans son ensemble ont jusqu’à présent bien résisté à la guerre en Iran, qui en est désormais à son sixième mois, la demande intérieure ayant connu au deuxième trimestre sa plus forte croissance depuis plus de trois ans.

“La situation reste relativement stable, sans que le marché de l’emploi ne soit ni particulièrement fort ni particulièrement faible”, a déclaré Brian Bethune, professeur d’économie au Boston College. “Je ne vois certainement pas de rebond à la hausse ni de raison convaincante à la baisse, tout simplement parce que les bénéfices des entreprises se portent bien.”

Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 80.000 le mois dernier, après une hausse de 57.000, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Les estimations allaient de 10.000 à 140.000 emplois créés.

Bien que l’estimation consensuelle soit inférieure à la moyenne de 111.000 emplois créés par mois au cours du deuxième trimestre, elle resterait néanmoins bien supérieure aux quelque 20.000 à 50.000 emplois par mois que les économistes jugent nécessaires pour suivre la croissance de la population en âge de travailler.

Ce que l’on appelle le “taux d’équilibre” a été fortement réduit par la diminution de la population active dans le contexte de la répression de l’immigration menée par le président Donald Trump. Les économistes suivront de près les révisions des chiffres de l’emploi pour mai et juin, qui, selon eux, pourraient constituer un aspect plus important du rapport de juillet.

Les importantes révisions à la baisse de l’année dernière concernant ces deux mois ont conduit Donald Trump à limoger la commissaire du Bureau des statistiques du travail, Erika McEntarfer. Le président, sans fournir de preuves, a accusé Mme McEntarfer d’avoir manipulé les données.

Certains économistes ont indiqué que les données récentes, notamment celles de l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre (JOLTS), laissaient présager des révisions à la baisse.

“Depuis quelques mois, l’évolution du marché du travail telle qu’elle ressort des données JOLTS s’est avérée plus modérée que la croissance de l’emploi salarié dans des secteurs comme la santé”, a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup. “Deuxièmement, on a observé un écart anormalement important entre la forte baisse des effectifs des ouvriers de production en juin et la hausse de l’emploi salarié total dans le secteur privé. De tels écarts entre l’emploi des ouvriers de production et l’emploi total dans le secteur privé sont rares.”

REBOND ATTENDU DANS LES EMPLOIS DES SECTEURS DES LOISIRS ET DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

Le secteur de la santé devrait être le moteur de la croissance de l’emploi attendue en juillet. Un rebond des effectifs dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie-restauration était attendu après une baisse de 61.000 postes, la plus importante depuis le début de la pandémie de COVID-19, que le gouvernement a imputée à “des embauches saisonnières plus faibles que d’habitude”. Les données gouvernementales sur l’emploi dans les agglomérations n’ont pas fait état d’une forte hausse des effectifs dans les villes ayant accueilli la Coupe du monde de la FIFA.

Des hausses marginales des effectifs étaient attendues dans le secteur manufacturier, même si une accélération pourrait se profiler après qu’une enquête de l’Institute for Supply Management publiée cette semaine a montré que l’indice de l’emploi dans l’industrie avait rebondi en juillet, atteignant son plus haut niveau depuis quatre ans.

La croissance annuelle des salaires devrait se maintenir à 3,5%. Les économistes ont estimé qu’une hausse des effectifs conforme aux attentes maintiendrait la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt en septembre, en particulier si le taux de chômage tombait à 4,1%, comme certains l’anticipaient.

La semaine dernière, la banque centrale américaine a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50%-3,75%. Trois membres du comité de politique monétaire de la Fed ont exprimé leur désaccord, préférant une hausse d’un quart de point de pourcentage. Les données sur l’inflation de la semaine prochaine pourraient raviver le débat sur les perspectives de politique monétaire à court terme.

“Les risques baissiers pesant sur le marché du travail, qui avaient motivé les baisses de taux de l’année dernière, se sont dissipés”, a déclaré Shruti Mishra, économiste chez Bank of America Securities. “Combiné à une inflation qui reste tenace, nous pensons que cela renforce les arguments en faveur d’un renversement de ces baisses.”

Les économistes estiment que la population active a rebondi en juillet après qu’une forte chute eut fait chuter le taux de participation — c’est-à-dire la proportion d’Américains en âge de travailler qui ont un emploi ou en recherchent un — à 61,5% en juin. Cette baisse reflétait un recul de 0,6 point de pourcentage dans la tranche d’âge la plus active. Selon les économistes, aucune raison convaincante n’expliquait ce recul.

Avec des centaines de milliers d’immigrés perdant leur statut protégé, l’offre de main-d’œuvre pourrait se réduire.

“Cela pourrait se traduire par une pression à la baisse supplémentaire sur le taux de chômage, en raison à la fois d’une diminution de la main-d’œuvre en situation régulière et d’une éventuelle intensification de la “rétention de main-d’œuvre” par les entreprises, un phénomène observé pour la dernière fois pendant la pandémie”, a déclaré Britney Jackson, économiste spécialisée dans les États-Unis chez BNP Paribas Securities.

Même si le marché du travail reste stable, les personnes qui perdent leur emploi connaissent de longues périodes de chômage. Les diplômés de l’enseignement supérieur ont également du mal à percer. La durée moyenne du chômage est proche de ses plus hauts niveaux depuis quatre ans.

“Nous constatons un faible taux de chômage et un marché du travail stable, mais un contexte de recrutement difficile pour les chômeurs”, a déclaré Ryan Nunn, directeur de recherche au Budget Lab de l’université de Yale.