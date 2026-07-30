RÉSUMÉ 1-La consommation et les dépenses liées à l'IA ont probablement soutenu la croissance économique américaine au deuxième trimestre

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* Le produit intérieur brut devrait progresser de 2,1 %

* Les dépenses de consommation et les investissements des entreprises liés à l'IA devraient être les principaux moteurs de la croissance

* Le déficit commercial devrait peser sur le PIB pour le troisième trimestre consécutif

* Un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait nuire à l'économie

par Lucia Mutikani

L'économie américaine devrait avoir maintenu un rythme de croissance soutenu au deuxième trimestre, soutenue par une hausse des dépenses de consommation et des investissements solides des entreprises dans des équipements liés au développement des infrastructures d'intelligence artificielle.

Le rapport préliminaire sur le produit intérieur brut (PIB) publié jeudi par le ministère du Commerce devrait montrer que l’économie a globalement bien résisté au conflit au Moyen-Orient, en partie grâce à des remboursements d’impôts plus importants cette année, qui ont permis aux consommateurs de faire face à la hausse des prix de l’essence liée à la guerre. Mais les économistes ont averti que la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran , qui en est désormais à son sixième mois, constituait un risque de ralentissement pour la croissance au second semestre.

“Les États-Unis ont été bien mieux protégés des répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient que d’autres régions du monde”, a déclaré James Knightley, économiste en chef pour les affaires internationales chez ING. “Les consommateurs continuent de dépenser et nous assistons à un cycle effréné d’investissements dans le secteur technologique.”

Une enquête de Reuters auprès d’économistes prévoit que le PIB a probablement progressé à un taux annualisé de 2,1 % au dernier trimestre, ce qui correspondrait au rythme observé entre janvier et mars. Les estimations allaient d’un taux aussi bas que 0,8 % à un rythme aussi élevé que 2,9 %. Cette enquête a toutefois été réalisée avant la publication du rapport sur les indicateurs économiques avancés de juin , qui a révélé une contraction modérée du déficit commercial des biens et des stocks de détail inchangés. À la suite de ces données, les économistes de JPMorgan ont revu à la baisse leur estimation de croissance du PIB, la ramenant de 2,0 % à 1,5 %.

Selon les estimations des économistes, le commerce pourrait faire perdre jusqu’à un point de pourcentage à la croissance du PIB. Les stocks constituaient une inconnue.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique américaine, se sont probablement accélérées après avoir brusquement ralenti pour s’établir à un rythme de croissance de 0,5 % au premier trimestre. Outre les généreux remboursements d’impôts issus du “One Big Beautiful Bill” du président Donald Trump, les ménages à revenus élevés, qui bénéficient d’une forte hausse des prix des actifs, stimulent également les dépenses.

La Coupe du monde de la FIFA, qui vient de s’achever, a également contribué à stimuler les dépenses, tout comme les dépenses liées aux élections de mi-mandat engagées par les organisations à but non lucratif. Les économistes s’attendent à un ralentissement des dépenses de consommation à mesure que certains de ces facteurs favorables s’estompent. Les prix moyens de l’essence ont de nouveau dépassé les 4 dollars le gallon dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient. Les ménages ont puisé dans leurs économies et épargné moins pour maintenir leur niveau de dépenses, les salaires ayant à peine suivi le rythme de l’inflation – une situation qui, selon les économistes, ne saurait durer indéfiniment. Le taux d’épargne avoisine son plus bas niveau depuis quatre ans, à 3,0 %.

FORTE CROISSANCE DE LA DEMANDE INTÉRIEURE

“Alors que le coup de pouce issu de remboursements d'impôts plus élevés et de paiements fiscaux plus faibles semble avoir apporté un soutien de 140 milliards de dollars aux revenus des ménages au cours de la saison des déclarations d’impôts de 2026, nous nous attendons à ce que la hausse des prix de l’énergie érode le pouvoir d’achat des ménages pour le reste de l’année, en particulier pour les ménages à faibles revenus qui consacrent une part plus importante de leur budget à l’énergie”, a déclaré Joseph Briggs, économiste chez Goldman Sachs.

Briggs prévoit que le taux d’épargne atteindra 3,5 % d’ici la fin de l’année, “sous l’effet d’une motivation d’épargne de précaution plus forte”.

Un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres des dépenses des entreprises en équipements était attendu, le boom des investissements dans l’IA ne montrant aucun signe de ralentissement malgré les inquiétudes des investisseurs quant au fait que les valorisations de nombreuses entreprises technologiques sont devenues excessives.

La croissance rapide de l’IA masque la faiblesse des investissements des entreprises dans les infrastructures, telles que les usines, qui devraient avoir reculé pour le dixième trimestre consécutif.

Néanmoins, la vigueur des dépenses de consommation et des dépenses globales des entreprises devrait avoir soutenu la demande intérieure au cours du dernier trimestre. Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent les administrations publiques, le commerce et les stocks, ont progressé de 1,7 % au premier trimestre. Cet indicateur est suivi de près par les responsables de la Réserve fédérale. Mercredi, la banque centrale américaine a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Trois membres du comité de politique monétaire de la Fed ont exprimé leur désaccord. Ils “préféraient” une hausse d’un quart de point de pourcentage.

Les économistes s’attendent à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt dès septembre pour juguler l’inflation, ce qui explique également leurs prévisions d’un ralentissement de la croissance au second semestre. “La Fed va se montrer de plus en plus impatiente face à l’inflation, en raison de cette guerre”, a déclaré Brian Bethune, professeur d’économie au Boston College. “Nous avons déjà assisté à un resserrement effectif de la politique monétaire en raison de la pentification de la courbe des taux des bons du Trésor et les taux hypothécaires ont augmenté d’au moins un demi-point depuis le début de la guerre.””

L’investissement résidentiel, qui englobe la construction et les ventes de logements, devrait avoir reculé pour le sixième trimestre consécutif. La guerre ne devait pas entraîner de hausse des dépenses publiques, les dépenses de défense devant rester stables.

“Les opérations contre l’Iran ont principalement fait appel au personnel et aux moyens militaires existants, et ont puisé dans les stocks de munitions déjà disponibles, plutôt que de nécessiter une campagne de recrutement à grande échelle ou des investissements massifs dans de nouveaux équipements”, a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. “La guerre du Golfe de 1990-1991 n’avait eu qu’un impact à peine perceptible sur les comptes nationaux, bien qu’il s’agisse d’une opération d’une ampleur bien plus grande.”