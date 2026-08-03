RÉSUMÉ 1-L'activité manufacturière américaine atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre ans ; les prix des intrants restent élevés

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* L'indice PMI du secteur manufacturier passe de 53,3 en juin à 55,6 en juillet

* L'indice des nouvelles commandes grimpe à 56,7 tandis que celui de l'emploi dans l'industrie rebondit à 52,8

* Les livraisons des fournisseurs ralentissent, tandis que l'indice des prix payés reste élevé à 71,1

par Lucia Mutikani

L’activité manufacturière américaine a atteint en juillet son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, grâce à une forte croissance des commandes qui a stimulé l’emploi dans le secteur manufacturier, même si le conflit au Moyen-Orient met à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement et maintient les coûts des intrants à un niveau élevé. Les réponses à l’enquête de l’Institute for Supply Management publiée lundi étaient toutefois majoritairement négatives, la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran dominant les commentaires. La volatilité des prix était également un thème récurrent parmi les personnes interrogées, ce qui a conduit certains économistes à penser que la Réserve fédérale relèverait ses taux d’intérêt dès le mois prochain.

Néanmoins, l’amélioration de l’activité, en particulier le retour à la croissance de l’emploi dans le secteur manufacturier pour la première fois en 33 mois, a été saluée par les économistes.

"Ce que nous rapportent les directeurs des achats, c’est que le coût de tout ce qui entre dans l’entreprise a augmenté depuis la flambée des prix du pétrole début mars", a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. "Les entreprises manufacturières répercuteront ces hausses des coûts de transport aussi vite que possible, tout comme les transporteurs routiers ont déjà répercuté leurs coûts plus élevés sur les fabricants. La Fed y prêtera attention."

L’ISM a indiqué que son indice PMI manufacturier avait progressé à 55,6 le mois dernier, son plus haut niveau depuis mai 2022, contre 53,3 en juin. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une légère hausse de l’indice à 54,0. Cette année, le PMI s’est maintenu au-dessus du seuil des 50, ce qui indique une croissance dans le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier, qui représente environ 9,4 % de l’économie, a été soutenu par les entreprises qui ont anticipé leurs commandes afin d’éviter les hausses de prix et les pénuries liées à la guerre. Le développement de l’intelligence artificielle stimule également l’activité dans le secteur technologique, atténuant ainsi l’impact sur le secteur manufacturier des droits de douane sur les importations . Les stocks des entreprises étant à des niveaux très bas, le secteur manufacturier dispose d’une marge de manœuvre importante pour se développer. La Fed a indiqué le mois dernier que la production industrielle avait connu au deuxième trimestre sa plus forte croissance en quatre ans. Les stocks des entreprises ont baissé pendant cinq trimestres consécutifs, a indiqué le gouvernement la semaine dernière.

Quinze secteurs industriels, notamment ceux des équipements électriques, des appareils électroménagers et des composants, des métaux de base, des équipements de transport, des machines ainsi que des produits informatiques et électroniques, ont affiché une croissance le mois dernier. L’industrie des produits chimiques a été la seule à enregistrer une contraction.

Susan Spence, présidente du comité chargé de l’enquête sur l’activité manufacturière de l’ISM, a déclaré que 62 % des commentaires recueillis dans le cadre de l’enquête du mois dernier étaient négatifs et 38 % positifs.

"La volatilité des prix a été mentionnée dans 57 % des commentaires négatifs, la guerre en Iran dans 43 %, l’allongement des délais de livraison dans 22 % et les droits de douane dans 18 %", a précisé Mme Spence.

CONTRAINTES D'APPROVISIONNEMENT

Certains des commentaires les plus négatifs provenaient des producteurs de métaux de base; l’un d’entre eux s’est plaint qu’il n’y avait "aucun retour à la normale en vue dans le monde des métaux", ajoutant que "cela me fait regretter le chaos de la pandémie de coronavirus, qui était plus gérable que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement".

D’autres ont noté que, même si l’activité s’était au moins améliorée, "les éléments constitutifs d’une bonne activité ne l’étaient pas". Les fabricants d’équipements électriques, d’appareils électroménagers et de composants ont indiqué que "la volatilité des prix et l’allongement des délais de livraison sur ce marché sont sans doute pires que pendant la pandémie", ajoutant qu’ils "ne constataient rien d’autre qu’une tendance constante à la hausse tant pour les prix que pour les délais de livraison, sans aucun signe de ralentissement".

Les fabricants de produits chimiques se sont plaints des "coûts de transport élevés, tant par camion que par voie maritime", ajoutant que "l’allongement des délais de livraison est préoccupant". Certains fabricants d’équipements de transport ont signalé une augmentation des coûts et des délais de transit "pour les expéditions réacheminées en raison des conflits en mer Rouge, dans le détroit d’Ormuz et au canal de Suez". D’autres ont déclaré que la concurrence pour s’approvisionner en composants électroniques rares et en certains minéraux essentiels, en raison du développement de l’IA, "rendait difficile le respect des délais de livraison par nos chaînes d’approvisionnement".

L’indice des nouvelles commandes de l’enquête ISM a progressé à 56,7 le mois dernier, contre 56,0 en juin. Les commandes à l’exportation ont bondi et les travaux en cours se sont accumulés, incitant les usines à augmenter leurs effectifs. L’indice de l’emploi dans le secteur manufacturier a rebondi à 52,8, son plus haut niveau depuis août 2022, contre 49,7 en juin. Soixante pour cent des personnes interrogées ont indiqué que leur entreprise embauchait, tandis que 40 % ont précisé qu’elles continuaient à gérer leurs effectifs, a précisé l’ISM.

Cette forte demande se heurte toutefois à des contraintes d’approvisionnement.

L’indice des livraisons des fournisseurs de l’enquête a augmenté, passant de 57,4 en juin à 58,9. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons. L’allongement des délais de livraison des fournisseurs a probablement contribué à la hausse de l’indice PMI le mois dernier, car il est généralement associé à une économie forte et à une forte demande.

Les contraintes d’approvisionnement ont fait que l’inflation à la sortie d’usine est restée élevée le mois dernier, même si son rythme de hausse a ralenti. L’indice de l’enquête mesurant les prix payés pour les intrants a reculé à 71,1, un niveau toujours élevé, contre 73,0 en juin.

Ce chiffre pourrait refléter un recul des cours du pétrole en juin, dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l’Iran. Les cours du pétrole ont depuis augmenté suite à l’effondrement de la trêve en juillet. L’Iran a déclaré lundi qu’aucune négociation n’était en cours avec les États-Unis et qu’aucune réunion n’était prévue , contredisant ainsi le président Donald Trump qui avait invoqué des pourparlers qui, selon lui, devaient avoir lieu lundi après-midi pour justifier l’annulation des attaques. La Fed a maintenu la semaine dernière son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Trois membres du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine ont exprimé leur désaccord, préférant une hausse d'un quart de point de pourcentage. Les risques d'inflation sont orientés à la hausse en raison de la guerre, qui en est désormais à son sixième mois.

Des hausses de prix ont été signalées pour de nombreuses matières premières, notamment les circuits intégrés et les composants de mémoire. Plusieurs produits, dont l’aluminium, le cuivre, les composants électriques, les composants à base de terres rares et les semi-conducteurs, se sont raréfiés.

"La demande en matière d’IA restant très forte, nous nous attendons à ce que les prix de l’électronique continuent de soutenir l’inflation des biens cette année", a déclaré Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics. "Les pressions sur les coûts pour les fabricants resteront persistantes à court terme."