Résultats trimestriels en ligne avec les attentes pour Carlsberg
Hors périmètre et effets de change, le chiffre d'affaires présente un repli organique de 1,4% (le consensus tablait sur -1,6%).
Les volumes totaux ont augmenté de 16,2% en données publiées, à 40,6 millions d'hectolitres, tirés par les acquisitions, mais reculent de 3% en organique, conformément aux prévisions.
L'intégration de Britvic continue de soutenir les résultats. L'entreprise britannique a contribué pour 6,5 millions d'hectolitres et 4,3 milliards DKK au chiffre d'affaires du trimestre. Les synergies de coûts attendues ont été relevées à 110 millions GBP contre 100 millions précédemment.
'Nous avons enregistré une forte croissance publiée portée par l'acquisition de Britvic. Nous avons également constaté une amélioration séquentielle en Asie et de bonnes performances sous-jacentes en Europe de l'Ouest, malgré un environnement de consommation toujours difficile et les effets de la guerre en Ukraine', a indiqué Jacob Aarup-Andersen, CEO de Carlsberg.
Les perspectives sont confirmées : le groupe maintient sa guidance d'une croissance organique de 3 à 5% de son résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels pour 2025.
'Ces résultats étant globalement conformes aux attentes, nous anticipons une réaction légèrement positive du marché', souligne Filippo Ercole Piva, chargé du dossier chez AlphaValue.
Le titre cède près de 1% à Copenhague après cette publication.
