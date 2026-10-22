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Résultats trimestriels en forte hausse pour Kuehne Nagel, l'objectif d'Ebit relevé
information fournie par Zonebourse 22/10/2026 à 09:21

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Le groupe de transport et de logistique a dévoilé un troisième trimestre 2026 marqué par une nette accélération de son activité. Le chiffre d'affaires net s'est établi à 7,4 milliards de francs suisses, en hausse de 22% sur un an.

En parallèle, le résultat opérationnel et le bénéfice net ont progressé de 53%, atteignant respectivement 435 et 316 millions de francs suisses. Cette bonne performance a été rendue possible grâce à une progression des volumes, une hausse du profit brut et une amélioration du taux de conversion opérationnel, soutenues par un solide flux de trésorerie disponible.

L'ensemble des divisions du groupe a contribué à la croissance de la période : Air Logistics a vu ses revenus nets s'envoler de 38%, ceux de Sea logistics ont grimpé de 20%, tandis que pour Road Logistics et Contract Logistics, le chiffre d'affaires a respectivement progressé de 14% et 9%.

Fort de ces bonnes données, le groupe a une nouvelle fois rehaussé ses perspectives annuelles. L'Ebit récurrent devrait s'élever entre 1,5 et 1,6 milliard de francs suisses pour l'ensemble de l'exercice 2026, contre 1,35 à 1,55 milliard auparavant.

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