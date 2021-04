Résultats T1 2021 : la vigueur de la croissance au T1 et la signature d'un important contrat porteront les résultats annuels 2021. (Drone Volt)

Même si la pandémie n'épargne pas le groupe, 55% de son chiffre d'affaires étant réalisé à l'étranger, la croissance publiée est solide, et ce tant au niveau de la partie intégrée de l'activité que de celle réalisée sous marques tiers. Portée par l'accord de licence avec Aquiline Drones, la marge s'est également nettement améliorée, désormais proche d'un plus haut historique.

Au T1, le chiffre d'affaires a progressé de 43% en glissement annuel et la marge brute a été proche d'un plus haut historique à 39%. Cette amélioration des marges a entraîné une progression du résultat brut à 696k€, représentant un quasi-doublement par rapport au T1 2020. Le chiffre d'affaires est composé à hauteur de 40% des ventes de drones sous marque propre et des services associés, les 60% restants correspondant à la contribution des marques tiers. Les ventes réalisées par ces dernières excèdent le million d'euros pour la première fois.

Aquiline Drones

Devant initialement apporter 1,4m€ de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice, le contrat n'a généré que 340k€ au T1. Par conséquent, portée par les transferts de savoir-faire, la rentabilité devrait désormais s'améliorer, avec la génération 120k€ au cours de chacun des trimestres à venir (contre 90k€ au T1 2021). Si l'impact des restrictions sanitaires sur les transferts de savoir-faire pouvait susciter des inquiétudes, Drone Volt s'est adapté à la situation en mettant en place une plateforme numérique d'apprentissage. Le succès d'un certain nombre de projets menés à distance a totalement rassuré sur ce point.

Au-delà de la stabilité de cette base minimale de chiffre d'affaires, Drone Volt a remporté un contrat majeur qui devrait fortement soutenir les résultats 2021. Portant sur la livraison de 600 drones Hercules 2 en collaboration avec Aquiline Drones, ce dernier représente en effet un montant total de 3m$. La moitié des drones seront assemblés dans l'usine de Drone Volt à Paris et le solde sur le site industriel d'Aquiline Drones aux Etats-Unis. De fait, l'équipe d'Aquiline Drones paraît désormais en capacité de construire les drones grâce à sa nouvelle usine dans le Connecticut, ce qui pourrait conduire à la signature de contrats du même type dans le futur.

Hercules 2 Drone



Source: Drone Volt website

Aquiline Drones table sur une croissance positive ces prochaines années grâce à la mise en œuvre de son programme « flight to the future » proposant une formation, des conseils et la technologie aux entrepreneurs désireux d'apporter des services autour du pilotage de drones. Aquiline Drone met une plateforme à la disposition de ces derniers pour anticiper les éventuels besoins de leurs clients, ce qui, à l'instar d'Uber, pourrait représenter un moyen de générer des commissions à partir des propositions mises en avant. En outre, la plateforme incite également ces entrepreneurs à acquérir leurs propres drones, permettant d'accroître le chiffre d'affaires avec un risque minimum.

Autre bonne nouvelle pour le marché des drones aux États-Unis, la FAA a assoupli la législation et autorise désormais le vol de nuit au-dessus des personnes. Auparavant, le vol n'était permis qu'au-dessus des personnes participant au pilotage du drone. Il s'agit d'une étape importante pour le secteur des services de drones tant elle est susceptible de soutenir la demande à l'horizon des prochaines années, la législation encadrant le vol de drone devenant de plus en plus permissive. Aquiline Drones, et par conséquent Drone Volt, devraient pleinement profiter de cette évolution.

Les recettes générées par le contrat de licence signé avec Aquiline Drones augmenteront directement les résultats du groupe à partir du T2, et s'accéléreront tout au long de 2021. De très bonnes surprises pourraient suivre.

Valorisation d'Aerialtronics

En 2021, le cours de l'action pourrait également bénéficier des discussions en vue d'une éventuelle acquisition par Aquiline Drones d'une participation de 50% dans Aerialtronics, la filiale de Drone Volt. Les deux groupes se sont mis d'accord sur une valorisation d'Aerialtronics à hauteur de 15m€. Pour mémoire, dans notre ANR, nous valorisons actuellement la filiale à 7m€. Si la transaction devait avoir lieu, la nouvelle valorisation pourrait donc représenter (toutes choses étant égales par ailleurs) un impact de +0,03€ par action.

Les livraisons de drones Hercules en Hongrie

Le T2 s'annonce prometteur, l'un des principaux contrats en Hongrie, portant sur la livraison de 50 drones en 2021 (700k€), ayant été reporté en raison des restrictions sanitaires. Seuls trois drones ont été livrés dans le cadre de ce contrat. De fait, si les conditions du marché le permettent, 9 où 10 des livraisons de drones reportées pourraient être effectuées au T2. Alors que la demande existe toujours, la seule incertitude porte sur le calendrier des livraisons.