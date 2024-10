Résultats semestriels S1 2024 : Retour à la rentabilité

The Blockchain Group publie ses résultats semestriels 2024 : retour à la rentabilité dès le premier semestre



Puteaux, le 28 octobre 2024 : The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code

mnémonique : ALTBG) (la « Société ») publie ses résultats semestriels 2024 et annonce le

succès de sa nouvelle stratégie avec un retour à la rentabilité dès le premier semestre.



Le Conseil d’Administration a arrêté le vendredi 18 octobre 2024 les comptes semestriels de la

société The Blockchain Group.



La Société communique sur une base consolidée ses comptes semestriels1 2024, étant précisé que

ces derniers n’ont pas fait l’objet d’un audit ni d’une revue limitée de la part des Commissaires aux

Comptes.



Le rapport financier semestriel est disponible sur le site internet de la Société

(https://www.theblockchain-group.com/investor/news-financial-information/).