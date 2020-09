Résultats semestriels au 30 juin 2020

o Chiffre d'affaires à 3,8 M €

o Résultat net semestriel négatif à 0,78 M €

o Partenariat marketing avec l'américain AMALGAM RX pour l'intégration du dispositif Mallya au sein de l'application iSage Rx.

o Partenariat avec les laboratoires THEA pour le développement de solutions digitales dans le domaine de l'ophtalmologie

o Accord avec Roche Diabetes Care France pour la commercialisation de Mallya

o Post-période, réception d'un milestone de 2 M€ de SANOFI



Issoire (France), le 24 septembre 2020 à 8h00 CEST - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectés, présente aujourd'hui ses résultats financiers semestriels au 30 juin 2020 (1).



Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, déclare : « La période du premier semestre 2020 a revêtu un caractère exceptionnel à plusieurs titres. La crise liée au coronavirus a fait craindre à la Société un risque de ralentissement ou de suspension provisoire de la fabrication de ses matières premières et de ses produits. Cette crainte a été pour le moment levée grâce à la mobilisation de l'ensemble de nos équipes. A date, la mise en place des mesures restrictives afin de contrôler l'épidémie n'a eu, au final, qu'un impact très limité sur l'activité de BIOCORP.