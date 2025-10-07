RESULTATS SEMESTRIELS 2025 : forte dynamique commerciale et stratégie confirmée de croissance rentable

Vaziva confirme sa dynamique de croissance rentable au 1er semestre 2025. Dans un contexte de forte accélération de son activité, Vaziva réussit à maîtriser l’ensemble de ses charges conduisant à une progression de tous ses indicateurs de rentabilité. La marge brute atteint 7,2 M€, en hausse de 22,1 %, tandis que l’EBITDA progresse de 36,7 % pour s’établir à 2,1 M€, confirmant l’effet d’échelle du modèle et la maîtrise des charges opérationnelles. Les charges de personnel, s’élèvent à 1,5 M€, en retrait de 16,8 % par rapport au 1er semestre 2024, bénéficiant d’une base de comparaison favorable. Le résultat d’exploitation s'établit à 1,9 M€, en hausse de 39,2 %, et le résultat net à 1,8 M€, en croissance de 38,1 %. Avec des capitaux propres qui dépassent désormais les 20 M€, et un endettement réduit de près de moitié, l’entreprise renforce sa structure et se positionne avec confiance pour les prochaines étapes de son développement.