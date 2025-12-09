RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025/26 :
UNE BONNE PERFORMANCE, EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNUELS :
18ème trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires pour atteindre 215,3 M€
- Progression de 18,6% de l’EBITDA courant à 30,6 M€, +130 pb de marge à 14,2%
- Free Cash Flow de 7,1 M€, en ligne avec l’objectif annuel
POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT
CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS
FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique,
annonce aujourd’hui ses résultats semestriels au titre de l’exercice 2025/26, clos le 30 septembre 2025.
L’intervention des commissaires aux comptes est en cours de finalisation, ceux-ci sont donc provisoires.
