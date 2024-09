RESULTATS SEMESTRIELS 2024 - Croissance élevée et rentabilité en forte progression

Au premier semestre 2024, Vaziva connaît une forte progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité opérationnelle, illustrant l'efficacité de son modèle économique et l'adoption croissante de ses solutions dématérialisées par les Comités Sociaux et Économiques (CSE). Le chiffre d'affaires atteint 21,3 M€, en hausse de 55,5 % par rapport à 2023, grâce à une fidélisation des clients grands comptes et au succès de ses offres. L'EBITDA augmente de 130% à 2,3 M€, avec un résultat d'exploitation en hausse de 133% à 2,1 M€, malgré des investissements marketing significatifs.