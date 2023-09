Résultats semestriels 2023



Activité du 1er semestre

Dynamique commerciale favorable sur les ventes de spécialités, un environnement concurrentiel toujours complexe dans les commodités

Une baisse du niveau d’activité et des prix du sucre qui pèsent sur la rentabilité opérationnelle



Perspectives

Poursuite de l’amélioration des process industriels et maîtrise des coûts fixes, plan de transformation de l’outil vers la production de spécialités

Préparation de l’offre de production à façon

Recherche de nouveaux leviers afin de restaurer la rentabilité et assurer le financement du Groupe





Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2023 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2023. L’activité du Groupe au 1er semestre a continué de s’inscrire dans un contexte économique difficile pesant sur les ventes. A fin juin 2023, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 69,1 M€ contre 129,3 M€ à fin juin 2022. Cette évolution s’explique par une érosion des ventes de commodités malgré une dynamique commerciale plus favorable sur les spécialités.