Résultats semestriels 2023

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of

Things - IoT), publie ses résultats consolidés du 1er semestre 2023.

Pour rappel, les ventes du 1er semestre 2023 ressortent en retrait de 34% à 6,6 M€, contre 10,0 M€ à période

comparable. Cette évolution s’explique principalement par un effet de base défavorable : le dynamisme

de l’activité au 1er semestre 2022 était fortement lié aux ventes de matériels d’infrastructures et de services

destinés au déploiement du réseau Helium, qui représentaient 3,8 M€ à fin juin. Le chiffre d’affaires

semestriel réalisé sur le cœur de métier IoT ressort en progression de 6%, après retraitement des ventes

relatives au projet Helium en 2022.