Résultats semestriels 2022 : poursuite de la dynamique de croissance du Groupe

• Chiffre d’affaires hors zone de guerre en croissance de +42%

• Croissance globale du Groupe de +5,3%

• Accélération de la diversification commerciale

• Poursuite de la stratégie d’innovation



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® (le « Groupe »), annonce aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés 2022 aux normes IFRS.



Croissance du chiffre d’affaires et premiers fruits des investissements commerciaux

« La croissance du chiffre d’affaires enregistrée au premier semestre 2022 est particulièrement notable dans un contexte géopolitique impacté par le conflit en Ukraine, et confirme la dynamique de développement initiée en 2021 à la suite de l’augmentation de capital. » indique Nicolas Reymond, Directeur général du Groupe.



« Nous renforçons notre positionnement au sein de nos zones historiques, la Chine et la France, et nous diversifions nos activités à travers de nouvelles géographies comme le Brésil. Cette stratégie de croissance de parts de marchés et de développement de marchés ciblés sera poursuivie dans les mois à venir.



Notre stratégie d’innovation, à travers les investissements que nous réalisons en R&D sur nos lignes de produits en radiologie et oncologie, ainsi que les premiers résultats obtenus, nous permettent d’être confiants quant à la poursuite de notre croissance lors des années à venir. » ajoute Nicolas Reymond.