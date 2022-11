RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022

RÉORIENTATION STRATÉGIQUE

CONFIRMÉE MY AGENCY, une acquisition contributive dès le S2 2022

Poursuite du développement de l’application



Au cours du premier semestre 2022, la société n’a pas réalisé de chiffre d’affaires et n’intègre pas encore les revenus de sa filiale, la société MY AGENCY. Ces résultats semestriels sont donc non significatifs, matérialisant uniquement certains des coûts et investissements liés à la réorientation stratégique de MyHotelMatch.

Dès le second semestre 2022, MY AGENCY, la division Luxe de MyHotelMatch, viendra contribuer au chiffre d’affaires de MyHotelMatch, avec de bonnes perspectives et le dynamisme de son activité. MyHotelMatch devrait ainsi réaliser un chiffre d’affaires proforma autour de 10 M€ pour 20221, construit autour des résultats annoncés par sa division Luxe, MY AGENCY.