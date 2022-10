Résultats semestriels 2022

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, publie ses comptes pour le premier semestre 2022.

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 26 octobre 2022 a arrêté les comptes semestriels 2022. Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société (https://www.cerinnov-group.com).



Hausse de +46% du chiffre d’affaires

Au premier semestre 2022, Cerinnov Group enregistre un chiffre d’affaires en forte hausse de +46% à 6,5 M€.

Durant les six premiers mois, le Groupe a poursuivi sa dynamique commerciale, après deux semestres consécutifs de croissance à deux chiffres en 2021.

Cette performance, après deux années en 2019 et 2020 de ralentissement économique général enregistrées sur ses marchés, traduit la capacité de rebond rapide du Groupe, et sa résilience grâce à des fondamentaux industriels et commerciaux intacts que l’entreprise a su préserver durant la crise sanitaire.