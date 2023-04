Résultats semestriels 2022-2023

Une performance en ligne avec les attentes

Un 1

er semestre, reflet de la saisonnalité historique de l’activité

Forte croissance attendue en fin d’exercice, portée par les ventes printanières de

terreaux et la croissance continue en Chine

Montée en puissance de la location de la BIVIS avec 4 nouvelles installations au

Royaume-Uni et une 1ere signature aux Etats-Unis



Saint-Mars-du-Désert, 27 avril 2023 : Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas

carbone, publie ce jour les comptes consolidés du 1er semestre de son exercice 2022/2023, clos au 31

décembre 2022 et arrêtés par le Conseil d’administration réuni le 27 avril.