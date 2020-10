Mare Nostrum, clôture un 1er semestre 2020 marqué par la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte inédit, le Groupe est resté pleinement mobilisé. Confirmant son agilité, Mare Nostrum a renforcé la digitalisation de son offre avec notamment le lancement de formations en e-learning dédiées à la prévention Covid. Ainsi, le chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2020 s'inscrit à 52,6 M€ et bénéficie de la contribution d'AT Patrimoine, filiale spécialisée dans la formation des gardiens et employés d'immeuble, venue renforcer la division Formation du Groupe.

Sur la période, Mare Nostrum s'est attaché à maîtriser ses coûts, ses investissements ainsi que son BFR afin de limiter, autant que possible, les effets de la crise. La baisse d'activité qui pèse sur la marge brute du Groupe porte l'Excédent brut d'Exploitation à -1,9 M€ et le Résultat d'exploitation à -2,9 M€ malgré la bonne gestion des coûts opérationnels.

Le Résultat financier s'inscrit à -0,4 M€ (impact d'emprunts souscrits fin 2019 essentiellement) et le Résultat exceptionnel s'établit à -0,5 M€ suite à l'enregistrement d'une provision de 0,3 M€ liée à un contrôle fiscal en cours. Ainsi, le Résultat net part du Groupe à fin juin s'inscrit à -3,9 M€.

Au cours du semestre, le Groupe, a concentré ses efforts sur le pilotage de sa trésorerie et obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 7 M€ permettant à la trésorerie disponible du Groupe de s'établir à 8,2 M€ à fin juin.