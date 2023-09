Résultats S1 2023 : sans surprise avant la publication des comptes détaillés prévue en octobre (Crossject)

Résultats S1 2023 : sans surprise avant la publication des comptes détaillés prévue en octobre

SIGNIFICANT NEWS

Le groupe a publié des résultats préliminaires pour le S1 2023 en ligne avec nos attentes.

Le financement est assuré à l’horizon fin 2023, sans instrument dilutif.

Crossject publiera des résultats plus détaillés pour le S1 2023 d’ici fin octobre.

ACTUALITÉ

Crossject a publié ses résultats S1 2023. Le chiffre d’affaires a atteint 7 926k€ (contre 3 374k€), le résultat d’exploitation -6 535k€ (contre -6 959k€), et le résultat net -4 462k€ (contre -5 874k€). A fin juin 2023, la trésorerie brute s’élevait à 5,4m€ (contre 5,7m€ il y a un an et 8m€ fin 2023).

ANALYSE

Comme nous le rappelons toujours, les chiffres actuels sont peu pertinents puisque l’histoire de Crossject repose sur le futur lancement de Zeneo combiné aux NTE que le groupe vise. Cela dit, la quasi-stabilité du résultat d’exploitation par rapport à 2022 constitue, selon nous, une bonne nouvelle. En résumé, malgré une forte augmentation des amortissements (+2,3m€), le chiffre d’affaires permet de faire face à la hausse des coûts de développement dans la même proportion que l’an dernier.

La consommation de trésorerie paraît plutôt maîtrisée, même si la dette nette n’a pas été communiquée à ce stade (comprenant une créance fiscale de 1,2m€ découlant d’un retard de remboursement de TVA ainsi que d’une augmentation des stocks). Autre nouvelle rassurante (en l’absence de plus de détails), le niveau des liquidités a été maintenu. Notons que le groupe a perçu 8m€ des 14m€ de financement non dilutif (dette bancaire). En outre, Crossject publiera l’ensemble de ses résultats fin octobre, que nous commenterons évidemment, ce qui améliorera un peu plus la visibilité sur son financement à l’horizon des prochains mois.

Les audits passés avec succès en Europe et aux États-Unis constituent également un facteur de soutien. Le groupe avance de fait vers une autorisation des autorités sanitaires américaines concernant l’accord avec la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority). Le chiffre d’affaires du S1 2023 comprend 3,2m$ généré dans le cadre de cette coopération (globalement, le contrat pourrait représenter un chiffre d’affaires de 155m$ pour le groupe français). Voir également notre Latest du 20 juin 2022 concernant la coopération avec la BARDA.

Rappelons que, plus récemment (juillet), le groupe a annoncé la signature avec AFT Pharmaceuticals d’un accord commercial portant sur ZENEO® Midazolam (traitement des crises d’épilepsie) pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, lui permettant de couvrir cette région du monde (soit une population totale d’environ 30 millions d’individus). AFT est une société pharmaceutique néo-zélandaise cotée en bourse générant un chiffre d’affaires avoisinant 130m$NZS (environ 65m€) sur l’Australasie. La gamme de produits de l’AFT comprend à la fois des produits brevetés et des produits sous licence (soins de la peau, suppléments, allergies).

IMPACT

Globalement, les résultats publiés semblent corrects, même si un certain nombre de détails n’ont pas encore été communiqués à ce stage (ils seront publiés d’ici fin octobre ; seule une version simplifiée du P&L ayant été divulgué). Nous reviendrons évidemment sur l’ensemble des résultats du S1 2023 une fois qu’ils seront connus (soit avant fin octobre). A ce stade, nous ne prévoyons pas de modifier nos prévisions.