Résultats positifs pour le Vyvgart d'argenx

La société spécialisée en immunologie a annoncé que le Vyvgart Hytrulo avait atteint son critère d'évaluation principal en phase 3 dans la myosite auto-immune.

L'étude a atteint son critère principal dans la population combinant des patients atteints de myopathie nécrosante à médiation immunitaire (IMNM) et de dermatomyosite (DM). A 52 semaines, le traitement a permis une amélioration moyenne du Total Improvement Score (TIS) supérieure de 15,4 points au placebo, avec des scores respectifs de 47,95 et 32,56.

L'effet du traitement est apparu dès la quatrième semaine et s'est maintenu pendant toute la durée de l'étude, y compris lors de la réduction progressive des corticostéroïdes.

Les résultats sont particulièrement encourageants dans l'IMNM, où l'étude a également atteint son critère principal lors de l'analyse prédéfinie du sous-groupe, avec un avantage de 14,8 points par rapport au placebo. Selon argenx, il s'agit de la première étude de phase 3 à démontrer une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente dans cette maladie, pour laquelle aucun traitement n'est actuellement approuvé.

Dans la dermatomyosite, l'amélioration observée était d'une ampleur comparable, à 14,5 points, mais n'a pas atteint le seuil de significativité statistique, argenx soulignant la taille plus réduite de cette cohorte.

Ces données pourraient ouvrir à argenx une nouvelle indication pour sa franchise Vyvgart et conforter sa stratégie d'élargissement de l'Efgartigimod à plusieurs maladies auto-immunes