Résultats mitigés mais conformes aux attentes pour Mercedes-Benz, le titre accélère
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 10:05
Le bénéfice par action a reculé dans les mêmes proportions, à 1,22 EUR, contre 1,81 EUR au T3 2024, soit une baisse de 32,5%.
Le chiffre d'affaires a atteint 32,15 milliards d'euros, en repli de 6,9% par rapport à la même période de 2024. Le groupe souligne des conditions de marché difficiles, notamment en Chine, des effets de change négatifs et une hausse des droits de douane.
L'EBIT ajusté ressort à 2,10 milliards d'euros, en baisse de 17,3%, tandis que l'EBIT publié chute de 70,2% à 750 millions d'euros, sous l'effet de 1,35 milliard d'euros d'ajustements, liés pour l'essentiel au programme de réduction des effectifs et à des mesures d'optimisation à l'international.
Le free cash flow des activités industrielles s'établit à 1,37 milliard d'euros, en recul de 42,9% sur un an.
'Nos résultats du troisième trimestre sont conformes à nos prévisions annuelles. Le lancement de nouveaux produits comme la CLA électrique et le GLC progresse comme prévu. Nous restons concentrés sur l'expérience client et l'efficacité de notre organisation', a déclaré Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz Group AG.
Mercedes-Benz a confirmé sa prévision annuelle 2025. Le groupe maintient son objectif de marge ajustée entre 4% et 6% pour la division Cars et entre 8% et 10% pour Vans, malgré un environnement jugé 'dynamique' et des vents contraires persistants liés aux marchés et aux devises.
Adrien Brasey, chargé du dossier chez AlphaValue évoque des 'résultats mitigés globalement conformes aux attentes'. Il indique que la marge opérationnelle ajustée (RoS) dans la division Cars (l'indicateur le plus scruté par les investisseurs) est ressortie à 4,8% quant le consensus tablait sur 4,4%. Par conséquent, le broker anticipe 'une légère réaction positive du marché'.
Les marchés sont visiblement plus optimistes : le titre s'arroge 5,4% à Francfort après cette publication.
Valeurs associées
|57,740 EUR
|XETRA
|+5,65%
A lire aussi
-
Un léger ralentissement, mais une dynamique qui se confirme à rebours du reste de la zone euro: la croissance de l'économie en Espagne a atteint 0,6% au troisième trimestre, profitant d'un contexte porteur qui suscite toujours l'admiration de ses voisins européens ... Lire la suite
-
Israël a annoncé mercredi reprendre le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après avoir mené des frappes qui ont fait plus de cent morts, selon la Défense civile et des hôpitaux, en représailles à l'attaque mortelle contre un de ses soldats. Mercredi matin, des ... Lire la suite
-
BASF: recul moins ample que prévu du résultat d'exploitation au 3eme trimestre dans un marché difficile
Le géant allemand de la chimie BASF a fait état mercredi d'une légère baisse de son résultat d'exploitation (EBITDA) au troisième trimestre, qui dépasse cependant les attentes malgré la faiblesse de la demande mondiale et des effets de change défavorables. L'EBITDA ... Lire la suite
-
Les électeurs néerlandais se rendent aux urnes mercredi pour des élections législatives anticipées qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe. Les sondages suggèrent que Geert Wilders, figure de proue anti-immigration ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer